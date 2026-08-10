Incendios Forestales
Dos incendios en la provincia de Cáceres obligan a cortar un carril de la A-5 y activar el nivel 1 de peligrosidad
Un dispositivo integrado por 21 efectivos se ha desplazado hasta la zona para trabajar en tareas de extinción
S.P
Extremadura registra este lunes dos nuevos incendios que se han producido prácticamente de manera simultánea en la provincia de Cáceres. El primero de ellos se declaró sobre las 15.30 horas dentro del término municipal de Navalmoral de la Mata y posteriormente, se produjo otro cerca del kilómetro 174 de la A-5, en el término municipal de Peraleda de la Mata, ambas localidades de la provincia de Cáceres.
A las 15:45 horas, ante la proximidad de ambos incendios a la autovía, se ha activado el nivel 1 de peligrosidad, procediéndose al corte del carril derecho de la A-5 en sentido Madrid, según ha confirmado la Guardia Civil, que mantiene desplegadas varias patrullas en la zona para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y regular la circulación, mientras los servicios de extinción trabajan para controlar los incendios.
Un dispositivo integrado por 21 efectivos se ha desplazado hasta la zona para tratar de sofocar las llamas. En contreto, se han movilizado 2 unidades de bomberos forestales terrestres, 2 helitransportadas y 1 agente del Medio Natural. Además, se han incorporado 3 helicópteros y 2 aviones para apoyar a los medios que trabajan sobre el terreno.
Fuente: El Periódico de Extremadura
- Una pelea multitudinaria en La Azohía se salda con un subinspector de la Policía Local herido
- La Aemet activa la alerta naranja por tormentas en el Altiplano: Lunes pasado por agua en casi toda la Región de Murcia
- Alarma en la Región de Murcia por granizada y vientos fuertes: caen 50 rayos por minuto en Calasparra
- Buscan a un militar por romperle la mandíbula y tres dientes al policía de Cartagena que medió en la riña en La Azohía
- La Comunidad abre la puerta a que las mascotas puedan viajar en transporte público
- Las personas con discapacidad tendrán un 'fast pass' para la feria y los conciertos de Las Torres de Cotillas
- La Casa Maestre se convertirá en un hotel boutique en la Plaza San Francisco
- El FC Cartagena trabaja en la cesión de Marcos Moreno