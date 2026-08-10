Incendios forestales
Estabilizado el incendio forestal de Tírig (Castellón) tras calcinar 754 hectáreas y alcanzar un perímetro de 22,8 kilómetros
Emergencias rebaja a nivel 1 la situación del plan de incendios forestales y desescala medios ante la evolución favorable "sin puntos calientes"
Iván Checa
Nuevo avance en la lucha contra el fuego, esta vez contra el incendio forestal declarado en Tírig, en Castellón. Los servicios de emergencia lo han dado por estabilizado en la tarde de este lunes ante la evolución favorable y justo horas después de que se permitiera regresar a sus casas a los vecinos de Catí que habían sido evacuados.
Así lo ha confirmado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, quien ha precisado que finalmente, después de nuevos cálculos, la afección de las llamas alcanza las 754 hectáreas (en lugar de las 810 que se habían apuntado anteriormente) y el perímetro del fuego se sitúa en 22,8 kilómetros. Del total de hectáreas afectadas, 617 son forestales. Mientras, 404 corresponden al municipio de Tírig y 350 al de Catí, independientemente de su tipo.
"Ha sido un trabajo muy intenso", ha destacado el dirigente autonómico, incidiendo en la "colaboración y coordinación" entre los distintos medios implicados. De hecho, la Generalitat ha rebajado a nivel 1 la situación del plan de incendios forestales, lo que conlleva además la desescalada de medios, según ha señalado el subinspector jefe del servicio del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y director técnico del puesto de mando avanzado, Antonio Rodrigo, quien ha incidido en que "no tenemos prácticamente ningún punto caliente".
Dispositivo dimensionado "según las necesidades"
Los trabajos, no obstante, continúan en la zona, aunque "primará la seguridad de los intervinientes" ante la previsión de rachas de viento que podrían alcanzar este lunes por la tarde los 80-90 kilómetros por hora.
La dimensión del operativo "se irá dimensionando en base a las necesidades en cada momento", ha dicho Valderrama. En este sentido, se ha activado la desescada de los recursos del Gobierno central, como la Unidad Militar de Emergencias, que ha comenzado a replegarse a la base de Bétera a petición de la dirección de la emergencia, estando allí "en permanente alerta para atender cualquier requerimiento que la Generalitat valenciana pueda hacer a los medios del Estado", ha afirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.
Llamada a la prudencia y a no aproximarse al fuego
Desde la Diputación han remarcado la petición de prudencia y responsabilidad de los vecinos y han rogado a la población seguir las indicaciones y protocolos establecidos por la Guardia Civil. Asimismo, recomiendan no aproximarse al perímetro del incendio, ya que las labores de extinción siguen activas.
"Vienen días de mucha intensidad y movilidad, con motivo del eclipse, también estamos en máximo nivel de riesgo de incendio forestal, por lo que pedimos la máxima prudencia y que todo el mundo cumpla con cada una de las indicaciones de las autoridades", ha sentenciado Bernabé.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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