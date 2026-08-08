Crisis Migratoria
La quinta patera del día llega a Baleares rescatando a 29 migrantes y eleva a 84 los llegados este sábado
Las llegadas de esta semana elevan a 414 el número de migrantes que han arribado al archipiélago en 24 pateras
EFE
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a 29 personas de origen subsahariano en una patera a 6 millas al sur de Cabrera, en la quinta patera llegada este sábado a Baleares, con un total de 84 migrantes en el día.
El rescate ha sido a las 11:30 horas y han intervenido también agentes de la sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del puerto de Palma, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.
La primera interceptación de este sábado ha sido a la 1:00 horas de la madrugada en el Camí s’Estufador de Formentera, de 13 personas de origen magrebí.
Posteriormente, a las 2.45 horas han detectado a un grupo de 22 migrantes de origen subsahariano en las Illes Bledes, al este de Cabrera; a las 6:00 horas ha sido interceptado otro de 12 personas de origen magrebí en el hotel Riu Palace La Mola de Formentera; y a las 9.00 horas otro grupo de 13 también de origen magrebí de nuevo en el Camí de s'Estufador de Formentera.
Con estas últimas, esta semana han llegado a Baleares 24 pateras, con 414 ocupantes.
En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y contabilizadas por EFE, han llegado al archipiélago 226 pateras con 4.278 inmigrantes en situación irregular.
En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.
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