Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El incendio forestal de Burgohondo (Ávila) ha sido estabilizado este jueves en otra jornada favorable en toda España, con el fuego de Almorox (Toledo) ya extinguido y los de Lucena (Huelva) y Senet (Lleida) estabilizados, aunque se han registrado dos nuevos focos en Niebla y Villablanca (Huelva).

Si bien hoy el fuego ha dado tregua, la Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que el peligro sigue siendo "muy alto en zonas del norte y este peninsular y Canarias" y ha alertado de que el riesgo "va a ir a más" y podría alcanzar niveles "muy altos o extremos" el 12 de agosto, el día del eclipse solar.

Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, adscrito al grupo parlamentario de Sumar, ha presentado un escrito en la Fiscalía del Tribunal Supremo para que se investigue por un supuesto delito de odio al secretario general del grupo de Vox en el Congreso, José María Figaredo, que habló de "cazar" y "pescar" a los migrantes llegados a Ceuta en la entrada masiva de la pasada semana. Lee aquí la noticia completa.

Resumen El incendio de Huelva centra las labores de extinción, controlado el de Senet (Lleida) El incendio declarado en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) centra este viernes todas las labores de extinción, especialmente en la parte sur, mientras que ha quedado controlado el fuego de Senet, en Lleida, tras afectar a más de un centenar de hectáreas. Lee aquí la noticia completa.

Durante el incendio de Burgohondo se reforzó seguimiento de 116 víctimas de violencia machista La Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Ávila reforzó el seguimiento de 116 víctimas de violencia machista género durante la emergencia derivada del incendio de Burgohondo, el mayor de la historia de España, con más de 50.000 hectáreas quemadas, y ya estabilizado, 16 días después de su inicio el 22 de julio. En concreto, se efectuó un "seguimiento específico" de los casos activos residentes en la veintena de municipios afectados por evacuaciones y en los cinco con confinamientos, que afectaron a unas 40.000 personas, ha informado la Subdelegación del Gobierno. Esa situación llevó a coordinar los recursos de protección dirigidos a las víctimas de violencia de género que residen en estas zonas de la provincia, tras la declaración de emergencia de interés nacional, para "garantizar la continuidad de la atención" a las víctimas de violencia contra las mujeres en zonas afectadas por incendios forestales.

Lucía Camporro Un muerto y tres afectados por inhalación de humo en un incendio en un edificio de Alberique (Valencia) Tragedia de madrugada en la comarca de la Ribera Alta. Un hombre ha fallecido este viernes en un incendio registrado en el primer piso de una vivienda situada en la localidad de Alberique en Valencia. La llamada de alerta se ha producido alrededor de las 3:00 horas de la mañana, movilizando de urgencia a un amplio dispositivo de emergencias. Lee aquí la noticia completa.

18 medios aéreos y 80 efectivos por tierra trabajan en el incendio de Niebla (Huelva) con 23 desalojados Dieciocho medios aéreos y 80 efectivos del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabajan este viernes para contener el incendio forestal declarado el jueves por la tarde en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), que continúa en fase de emergencia, situación operativa 1, y que ha obligado al alejamiento preventivo de 23 habitantes de las aldeas de Raboconejo y Caballón. Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, en concreto trabajan por tierra 80 bomberos forestales, cuatro helicópteros semipesados, dos pesados, seis aviones de carga en tierra, tres anfibios ligeros, dos anfibios pesados del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y uno de coordinación, así como tres vehículos autobombas y cuatro buldóceres. Asimismo, ha explicado que las labores de contención del fuego se centran en la zona sur, por mayor carga de combustible. Por su parte, en declaraciones a los medios, la delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno, y el alcalde de Niebla, Joaquín Molina, han explicado que la principal preocupación de los efectivos de emergencia se centra en el flanco izquierdo por su riesgo de convertirse en el frente principal de las llamas, así como en el previsible cambio de viento fijado para este mediodía.

R.V. Muere un hombre al incendiarse una vivienda abandonada en Lugo Una hombre ha muerto este jueves en un incendio en una vivienda en Foz, en Lugo, según informa 112 Galicia. Alrededor de las 22.00 horas, varias personas reportaron un incendio en una vivienda ubicada en la Avenida Viveiro. Quienes llamaron explicaron que podría haber una persona dentro, pero no pudieron confirmarlo en ese momento. Lee aquí la noticia completa.

Controlado el incendio de alta montaña en Senet (Lleida) tras la tormenta de ayer Los Bomberos han dado por controlado este viernes el incendio de alta montaña de Senet, en el municipio de Vilaller (Lleida), que ha afectado más de un centenar de hectáreas, algunas en la periferia del Parque Natural de Aigüestortes, tras el episodio de tormenta que vivió ayer Cataluña. Según han informado los Bomberos de la Generalitat, a las 10 horas han dado por controlado el incendio de Senet, donde ayer cayeron unos 35 litros de agua, y mantienen este viernes las labores en el área afectada, revisando la zona y resiguiendo el perímetro, además de haber activado drones para vigilar desde el aire los puntos calientes. El fuego se inició el pasado 31 de julio por un rayo de una tormenta en un lugar de difícil acceso en alta montaña que, debido a las condiciones meteorológicas, llegó a provocar un pirocúmulo.

Continúa prohibido el baño y la navegación en el Pantano de San Juan y la Playa del Alberche tras el incendio de Madrid El baño, la navegación y las actividades acuáticas continúan prohibidas en el Pantano de San Juan y la Playa del Alberche tras el incendio de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, que afectó de lleno a esta zona y quemó 34.000 hectáreas. Según han informado este viernes desde el Gobierno regional, se han limpieza 1.687 metros cúbicos de enseres y escombros retirados (equivalentes a 281 contenedores), 3.567 m3 de residuos vegetales retirados --lo que serían 601 contenedores--, hay 102 contenedores instalados en los municipios afectados, 118 cubos de basura repuestos y 20 máquinas y camiones trabajando. Las Oficinas de Atención al Ciudadano y el Punto de Ayuda Tras el Incendio (PATI) han realizado 1.607 atenciones (1.319 de información y 457 asistencias psicológicas) y funcionan de 10 a 14 horas Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Zarzalejo, Robledo de Chavela y de 16.30 a 20.30 horas en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Chapinería y El Escorial.

España registra 222.783 hectáreas quemadas hasta el 5 de agosto, el 44,5% del total de la UE España registra un 222.783 hectáreas (ha) quemadas desde el 1 de enero hasta el 5 de agosto de 2026, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus. Esto supone el 44,5% del total de la Unión Europea (UE), donde ya han ardido 500.333 ha. En comparación, el año pasado por estas fechas España registraba 45.221 ha quemadas. Sin embargo, a partir de esa semana aumentó rápidamente la superficie afectada por los incendios hasta llegar a las 367.520 el día 19 de ese mes. El 2025 finalizó con 393.079 ha quemadas en España, la peor cifra desde 1994. Este año, España es el país que más fuegos ha registrado de toda la UE: 391. Le sigue Italia, con 356; y Francia, con 337.