Castellón amanece con tres incendios activos, con varias masías evacuadas y un municipio confinado

El viento, la lluvia y los rayos registrados durante la noche de este viernes en la provincia de Castellón dificultan las labores de extinción del incendio forestal declarado este viernes en Vall d’Alba y propagado hacia la Serra d’en Galceran. Según la última actualización de los Bomberos de la Diputación de Castellón, durante toda la noche se ha desplegado un amplio dispositivo terrestre para trabajar en los tres incendios que continúan activos: los de Sierra Engarcerán, Tirig y Culla.

Los efectivos mantienen las labores de vigilancia, control y extinción para tratar de contener el avance de las llamas y garantizar la seguridad en las zonas afectadas. En el operativo participan tres dotaciones URAF y ocho dotaciones de Bomberos de la Diputación de Castellón, junto a 20 unidades de agentes medioambientales de la Generalitat.

También está desplegado el dispositivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de seis unidades de mando y coordinación, una unidad de jefatura, un técnico forestal y un camión nodriza articulado. El dispositivo se completa con el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Bomberos de la Diputación y el 112 de la Generalitat.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha pedido a los vecinos que permanezcan en sus viviendas y no salgan salvo que sea imprescindible, además de mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de humo.

La Generalitat ha activado además el sistema Es-Alert para trasladar directamente las instrucciones de protección a la población afectada. Entre las recomendaciones se encuentra también apagar los sistemas de ventilación y aire acondicionado que introduzcan aire procedente del exterior y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Un quinto incendio se declara en la Serra d’en Galceran. / E. P. M.

La situación se ha agravado durante la noche y Emergencias ha elevado a situación 2 el Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) y ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar el dispositivo desplegado contra las llamas.

En las labores de extinción participan 11 unidades de bomberos forestales de la Generalitat, 10 autobombas, una dotación de bomberos y una Unidad Especial de Bomberos Forestales para Incendios Forestales del Consorcio Provincial de Castellón.

El dispositivo se completa con voluntarios de Espadán, Millares, Maestrat y l’Alcalatén, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dos medios de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, agentes de la Policía de la Generalitat y una unidad de la Guardia Civil.

Desalojadas varias masías por el incendio

La proximidad del fuego y la acumulación de humo han llevado también al desalojo preventivo de varias masías y viviendas aisladas del término municipal, mientras los equipos de extinción continúan trabajando para frenar el avance del incendio.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha movilizado su Unidad Móvil de Coordinación (UMC) hasta la Serra d’en Galceran, donde se establece el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde el que se coordinará el amplio operativo de extinción.

Los servicios de emergencia insisten en que la población evite cualquier desplazamiento innecesario, no se aproxime a la zona del incendio y mantenga libres las carreteras y accesos para facilitar el movimiento de los vehículos de emergencias.

Los servicios de extinción han intervenido durante la jornada en cinco incendios vinculados o posiblemente relacionados con la actividad eléctrica: uno en Culla, en Tírig, otro en Sierra Engarcerán y uno más en la Salzadella.

Amplio dispositivo

Bombers de la Diputació atiende en estos momentos una situación de simultaneidad de incendios con cuatro fuegos forestales activos en Sierra Engarcerán -inicialmente comunicado como Vall d’Alba-, Tírig, Culla y la Salzadella.

El dispositivo movilizado está formado por tres unidades URAF, ocho dotaciones de BombersDipcas, 14 unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, tres coordinadores forestales, dos unidades de mando, una unidad de jefatura, un técnico forestal y un camión nodriza con capacidad para 35.000 litros de agua.

Las tormentas mantienen la atención en el interior norte de Castellón y obligan a reforzar la vigilancia en zonas forestales. / Emergencias 112

Culla y dos incendios en Tírig

En Culla, cuando se declaró el incendio se movilizaron dos medios aéreos de la Generalitat, tres autobombas y cuatro unidades de Bomberos Forestales, una de ellas helitransportada, además de voluntarios de Benassal.

En Tírig se han registrado dos incendios de vegetación. Para el primero de ellos se comunicó inicialmente la movilización de tres medios aéreos de la Generalitat, una unidad helitransportada de Bomberos Forestales y tres brigadas de bomberos voluntarios de la zona. Posteriormente, Bombers de la Diputació confirmó la existencia de un segundo foco en el término municipal.