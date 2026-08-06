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Última hora y actualidad sobre los incendios en España
El Gobierno ha cifrado en 194.122 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año
El incendio de Burgohondo (Ávila) ha bajado durante la tarde de este miércoles a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 y el de Almorox (Toledo) está controlado, al tiempo que se han registrado dos nuevos fuegos en Huelva y Cádiz y solo queda uno activo en El Bierzo (León).
Si bien la bajada de las temperaturas ha ayudado a las trabajos contra el fuego, la Agencia Estatal de Meteorología ha alertado de que la posibilidad de que se produzcan incendios volverán a subir este fin de semana, cuando el riesgo se prevé "extremo" en varias áreas.
Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.
Fuente: El Periódico
Estabilizado el incendio en Vinuesa (Soria)
El incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de Vinuesa (Soria) ha quedado estabilizado, según la última actualización del operativo Infocal, realizada pasadas las ocho de la tarde. El fuego se inició poco antes de las cuatro de la tarde en una zona de pinar próxima al camping de la localidad y ha movilizado más de una veintena de medios terrestres y aéreos para su extinción.
Más de 75 efectivos y nueve aeronaves trabajan en Lucena
El Plan Infoca ha ampliado a más de 75 efectivos por tierra y nueve aeronaves los medios que trabajan por tierra y aire en la extinción del incendio forestal declarado en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto (Huelva), el quinto en apenas 15 días y el segundo en 24 horas. El dispositivo, según han informado fuentes del Infoca, está trabajando con vientos de 25 kilómetros por hora con rachas de 40.
Controlado el incendio de Almorox
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ya da por controlado el incendio originado en Almorox (Toledo), catorce días después de declararse. De acuerdo con el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias), el fuego ha quedado controlado a las 15:46 horas de este miércoles y no hay efectivos del Infocam trabajando en el terreno.
Un incendio forestal en Vinuesa (Soria) moviliza a veintiséis medios
Un incendio forestal en Vinuesa (Soria), en medio de un pinar, se ha declarado a las 15.52 horas de este miércoles y ha movilizado desde el inicio a veintiséis medios para la extinción del fuego. Según fuentes de la Junta de Castilla y León, el incendio permanece activo y para sofocarlo trabajan en la actualidad tres hidroaviones, cuatro cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, seis agentes mediomabientales y dos cuadrillas de la Brif de Lubia.
Más de 65 efectivos y siete medios aéreos luchan contra el fuego en Lucena
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha ampliado los efectivos que luchan contra el incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles, 5 de agosto, en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto (Huelva). De este modo, en la zona trabajan por tierra más de 65 efectivos y por aire siete medios aéreos. Así lo ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, donde señalan que se han desplegado seis grupos de bomberos forestales, dos bricas, dos grupos de apoyo, tres técnicos de Operaciones, un agente medioambiental, que suman un total de 65 efectivos, así como cinco vehículos autobombas y un buldócer. Por aire trabajan dos helicóptero, uno semipesado y uno pesado y dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación.
Finaliza la emergencia en las presas de la cuenca del Tajo
La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha desactivado este miércoles el nivel más bajo de emergencia (Escenario 0) en las presas afectadas por los incendios forestales que afectaron a Madrid y Ávila a finales de julio, debido a la mejora en las condiciones de acceso y control de las mismas. El organismo autonómico, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha dado por finalizada la emergencia en las presas de San Juan (Madrid), Picadas (Madrid), Los Morales (Madrid), El Pajarero (Ávila), Burguillo y Charco del Cura (Ávila), según ha informado en un comunicado.
Bomberos forestales piden cambiar un modelo "en el que se corre detrás de los incendios"
Los bomberos forestales abogan por que se cambie el modelo de lucha contra los incendios forestales porque el actual no funciona y los efectivos se dedican a "correr detrás" de las llamas, ya que por su voracidad no pueden atajarlos.
"No podemos tener un modelo en el que lo único que hacemos es correr detrás de los incendios", ha considerado este miércoles en una rueda de prensa el delegado de CCOO en la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) en Guadalajara, Iñaki Blanco.
Según ha mantenido Blanco el modelo no funciona, como se ha demostrado en los incendios forestales que ha habido este verano, también en el de La Mierla (Guadalajara), que está controlado pero no extinguido y que ha afectado a más de 32.000 hectáreas de terreno, en su mayor parte en el Parque Natural de la Sierra Norte.
Autorizada la retirada urgente de madera quemada en la Sierra Oeste de Madrid para evitar plagas tras los incendios
La Comunidad de Madrid ha aprobado un régimen extraordinario para agilizar la retirada del arbolado y la vegetación forestal afectados por los incendios de la Sierra Oeste y Lozoyuela, una medida con la que busca reducir el riesgo de plagas y enfermedades forestales y facilitar la restauración ecológica de las cerca de 34.000 hectáreas calcinadas durante el pasado mes de julio.
La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), autoriza la corta, desbroce sanitario y extracción de madera quemada en montes privados y en terrenos públicos no gestionados directamente por la Administración regional situados dentro del perímetro de ambos incendios.
La Comunidad de Madrid limita la caza en los cotos arrasados por el incendio para favorecer la recuperación de especies
La Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la limitación de la actividad cinegética en los 75 cotos que se estima se han visto afectados por el gran incendio forestal de la Sierra Oeste con el objetivo de favorecer la recuperación de las especies que se hayan podido ver afectadas.
Según una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), se podrían autorizar controles poblacionales y dejar sin efecto la limitación si durante el transcurso de la temporada general se constatan daños o un incremento notable de las especies.
Además, con este mismo objetivo de favorecer la recuperación de especies, la Comunidad recomienda instalar puntos de agua, aporte de alimentación y construir refugios en los cotos afectados. También se requiere la reposición de todas las señales que hayan quedado deterioradas por el fuego.
Investigado un hombre por provocar un incendio forestal en Badajoz con el tractor que conducía
La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de la localidad pacense de Casas de Don Pedro, por su presunta implicación en un delito de incendio forestal cuando conducía un tractor en este término municipal.
Los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio, cuando se declaró un incendoi en el paraje 'Campofrío' de Casas de Don Pedro, en el que fueron pasto de las llamas unas 40 hectáreas de dehesa, que afectó además a una explotación de pistachos y varias casas aisladas.
En la extinción de este incendio intervinieron medios aéreos y terrestres del Plan de lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infoex) con helicópteros y camiones motobomba con sus cuadrillas respectivas, así como un coordinador, agentes del medio natural, voluntarios del municipio y patrullas de la Guardia Civil.
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