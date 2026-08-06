Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hermana crimen machista MurciaUMU cáncer estudioSoterramiento MurciaEclipse 2027 MurciaReal Murcia
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Las oenegés alertan del riesgo que viven las niñas migrantes en Ceuta ante agresiones sexuales, trata y explotación

Save the Children avisa que las menores que han llegado a la ciudad autónoma y que están fuera del sistema de protección son especialmente vulnerables

Una mujer con un flotador llega a nado desde Marruecos.

Una mujer con un flotador llega a nado desde Marruecos. / Marcos Moreno / Europa Press / vídeo: Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Periódico

Barcelona

Save The Children ha puesto de manifiesto este miércoles que la falta de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado para las niñas que han llegado a Ceuta "puede aumentar su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación sexual". Por ello, la oenegé ha reclamado que su protección "sea un prioridad inmediata de la respuesta" de las auotirdades.

"Una adolescente que permanece sola y fuera del sistema puede estar en una situación enorme de vulnerabilidad", ha señalado la especialista en migacines de la organización, Jennifer Zuppiroli. “Las entidades que trabajan en terreno y están proporcionando ayuda y acogida a las personas en calle, están alertando de ello”, ha añadido. La oenegé ha pedido que la idetificación de las niñas y adolescentes se realixe de manera ativa y urgente, también de aquellas que aún no se encuentran bajo el paraguas de la Administración ceutí, y que todas ella ssean derivadas a "espacios seguros donde puedan recibir atención especializada y apoyo psicosocial".

Save the Children ha celebrado, por otra parte, la iniciativa del Ministerio de Igualdad de ofrecer su colaboración a la ciudad autónoma para refrozar la protección de las mujeres que permancen en la calle y adevrtir sobre los riesgos específicos que sufren en el contexto actual.

Noticias relacionadas

Escondidos

La organización señala que ya hay un millar de menores acogidos, aunque estima que entre 4.000 y 7.000 aún se encuentran repartido por toda la ciudad y se teme que muchos de ellos estñen escondidos en zonas boscosas o escondidos por temor a ser devueltos a Marruecos, tal como ya explicó EL PERIÓDICO. Para Save the Children, es tan importante localizarlos a todos ellos y cuantificarlos como "saber quiénes son, dónde están y qué necesidades tienen", en palabras de Zuppiroli.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Puerto Lumbreras el presunto asesino de su exmujer en el centro comercial de Murcia
  2. Asesina a su mujer en su taller de zapatería de un centro comercial de Murcia y logra huir
  3. Este es el municipio de la Región de Murcia donde mejor se verá el eclipse del 12 de agosto
  4. La Comunidad asume la tutela de la hija de 5 años de la mujer asesinada en el Carrefour Infante de Murcia
  5. El presunto asesino machista del Carrefour Infante de Murcia, a su exmujer: 'Voy a hacer todo lo posible por quitarte a la niña
  6. El alcalde de Blanca se enfrentará a Mario Vaquerizo en el ‘Grand Prix’: ya hay fecha de emisión
  7. El asesino machista del Carrefour en Murcia mandó un WhatsApp a su compañero de trabajo: 'No entres en la tienda, he matado a mi mujer
  8. Cosen a puñaladas a un joven de 22 años de madrugada en una calle de Los Narejos

Álvaro Giménez se presenta en el Real Murcia con ambición: «Cuando te llama este club, poco tienes que pensar»

Álvaro Giménez se presenta en el Real Murcia con ambición: «Cuando te llama este club, poco tienes que pensar»

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Las nubes podrían interferir en la observación del eclipse del próximo 12 de agosto desde la Región de Murcia

Las nubes podrían interferir en la observación del eclipse del próximo 12 de agosto desde la Región de Murcia

Desarticulan una red criminal internacional que tenía una de sus sedes en la Región de Murcia

Cine gratis: La Biblioteca Regional de Murcia ofrece 13.500 películas en 'streaming' a través de eFilm

Cine gratis: La Biblioteca Regional de Murcia ofrece 13.500 películas en 'streaming' a través de eFilm

Arden 630 hectáreas con 134 incendios que han tenido lugar en la Región de Murcia en lo que va de verano

Arden 630 hectáreas con 134 incendios que han tenido lugar en la Región de Murcia en lo que va de verano

Transportes refuerza trenes y prepara medidas en las carreteras y puertos por el eclipse

Transportes refuerza trenes y prepara medidas en las carreteras y puertos por el eclipse

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel
Tracking Pixel Contents