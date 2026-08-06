Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hermana crimen machista MurciaUMU cáncer estudioSoterramiento MurciaEclipse 2027 MurciaReal Murcia
instagramlinkedin

REIVINDICACIONES

Los médicos, decididos a ir a la huelga indefinida a partir de octubre: "Es la mejor estrategia"

Una encuesta realizada por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo dibuja "un amplio consenso" sobre mantener las movilizaciones en otoño

Protesta de médicos en Catalunya (archivo)

Protesta de médicos en Catalunya (archivo) / JORDI COTRINA / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nieves Salinas

Los médicos apuestan por volver a la huelga por el Estatuto Marco, esta vez de forma indefinida, y barajan el mes de octubre como posible fecha. Así se desprende de una encuesta realizada por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), de la que forman parte sindicatos como Metges de Catalunya, el madrileño Amyts o el gallego O’MEGA, que dibuja "un escenario de amplio consenso" dentro de la profesión sobre la necesidad mantener las acciones reivindicativas mientras no se produzcan "avances significativos" en la negociación con el Ministerio de Sanidad.

En la muestra han participado miles de médicos y facultativos entre el 27 de julio y el 4 de agosto, informa Amyts. En el análisis conjunto, más del 60% defiende la huelga indefinida total como la "mejor estrategia", y más del 25% la huelga indefinida intermitente 'in crescendo'.

En octubre

La fecha que concentra un mayor respaldo (73% de los participantes) para el inicio de una eventual huelga es en el próximo mes de octubre, aunque en las respuestas abiertas numerosos participantes "plantean incluso adelantar el comienzo de las movilizaciones".

La encuesta también revela una "elevada disposición" (94%) de los profesionales a renunciar voluntariamente a la realización de peonadas, módulos, doblajes y otras actividades extraordinarias, una medida que el informe considera "especialmente relevante" por su potencial impacto organizativo.

En la encuesta, los temas más repetidos son la necesidad de reformar el actual sistema de guardias, mejorar la jornada y los descansos, mantener la unidad de la profesión y reforzar las movilizaciones para lograr cambios estructurales.

Rechazo

Los resultados, señalan los sindicatos médicos, muestran "un rechazo mayoritario" al Anteproyecto de Estatuto Marco, al considerar los participantes que el texto no responde a las principales demandas históricas de la profesión "ni reconoce adecuadamente" la singularidad del ejercicio facultativo.

Noticias relacionadas

Así se trasmitirá en la reunión pendiente de la primera semana con el resto de los miembros del Comité de Huelga de médicos y facultativos a nivel estatal "de cara a la mayor coordinación". Entre las organizaciones firmantes del acuerdo, están, además de los antes citados, el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca); Sindicato Médico de Galicia (Simega); el Sindicato Médico Avanza Valencia o la Asociación MIR España (AME).

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Puerto Lumbreras el presunto asesino de su exmujer en el centro comercial de Murcia
  2. Asesina a su mujer en su taller de zapatería de un centro comercial de Murcia y logra huir
  3. Este es el municipio de la Región de Murcia donde mejor se verá el eclipse del 12 de agosto
  4. La Comunidad asume la tutela de la hija de 5 años de la mujer asesinada en el Carrefour Infante de Murcia
  5. El presunto asesino machista del Carrefour Infante de Murcia, a su exmujer: 'Voy a hacer todo lo posible por quitarte a la niña
  6. El alcalde de Blanca se enfrentará a Mario Vaquerizo en el ‘Grand Prix’: ya hay fecha de emisión
  7. El asesino machista del Carrefour en Murcia mandó un WhatsApp a su compañero de trabajo: 'No entres en la tienda, he matado a mi mujer
  8. Cosen a puñaladas a un joven de 22 años de madrugada en una calle de Los Narejos

Álvaro Giménez se presenta en el Real Murcia con ambición: «Cuando te llama este club, poco tienes que pensar»

Álvaro Giménez se presenta en el Real Murcia con ambición: «Cuando te llama este club, poco tienes que pensar»

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Las nubes podrían interferir en la observación del eclipse del próximo 12 de agosto desde la Región de Murcia

Las nubes podrían interferir en la observación del eclipse del próximo 12 de agosto desde la Región de Murcia

Desarticulan una red criminal internacional que tenía una de sus sedes en la Región de Murcia

Cine gratis: La Biblioteca Regional de Murcia ofrece 13.500 películas en 'streaming' a través de eFilm

Cine gratis: La Biblioteca Regional de Murcia ofrece 13.500 películas en 'streaming' a través de eFilm

Arden 630 hectáreas con 134 incendios que han tenido lugar en la Región de Murcia en lo que va de verano

Arden 630 hectáreas con 134 incendios que han tenido lugar en la Región de Murcia en lo que va de verano

Transportes refuerza trenes y prepara medidas en las carreteras y puertos por el eclipse

Transportes refuerza trenes y prepara medidas en las carreteras y puertos por el eclipse

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel
Tracking Pixel Contents