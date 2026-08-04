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Crisis migratoria

Mueren 17 personas tratando de llegar en patera a Mallorca tras 15 días a la deriva

Otras 15 personas han sido rescatadas cuando navegaban a 30 millas al suroeste de Ibiza

Una patera llegada a las costas españolas, en una imagen de archivo.

Una patera llegada a las costas españolas, en una imagen de archivo. / SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

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EP

Palma

Un total de 17 personas migrantes han muerto tratando de llegar en patera a las costas de Baleares tras 15 días a la deriva, según el testimonio de dos ocupantes de origen magrebí que han podido ser rescatados al sur de Mallorca.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 03.00 horas de este martes se ha rescatado a dos personas de origen magrebí que han necesitado asistencia sanitaria ya que presentaban signos de desnutrición y deshidratación. Las dos personas han sido trasladadas al Hospital Universitario Son Espases.

Según la información trasladada por Salvamento Marítimo a la Delegación, han sido estas dos personas las que han explicado que el resto de ocupantes de la embarcación, rescatada a 12,68 millas al suroeste de Mallorca, llevaban 15 días a la deriva y viajaban a bordo un total de 19 personas.

Salvamento Marítimo ha movilizado un helicóptero para rastrear el área próxima al naufragio y se ha dado aviso a navegantes.

Patera en Ibiza

Por otro lado, otras 15 personas de origen magrebí han sido rescatadas este martes a las 5.15 horas cuando navegaban en patera a 30 millas al suroeste de Ibiza.

En el rescate han intervenido Salvamento Marítimo y Guardia Civil del Puesto Principal de Sant Josep de Sa Talaia.

Balance de llegadas

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y contabilizadas por Efe, han llegado al archipiélago 211 pateras con 3.935 migrantes.

Noticias relacionadas

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.

Fuente: Diario de Mallorca

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