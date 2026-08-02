Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regreso migrantes CeutaHelipuertos y aeródromos MurciaLinchamiento MurciaVuelta Carlos AlcarazDavid Flakus Real MurciaItalia espacio Schengen
instagramlinkedin

Rescate

La Guardia Civil rescata en Jaén a un hombre atrapado dos días en el cauce de un arroyo

El varón de 67 años sufrió una caída al interior del cauce e intentó salir del lugar recorriendo cinco kilómetros, pero las contusiones, el agotamiento y las altas temperaturas acabaron por dejarlo inmovilizado a unos 200 metros de la población

Imagen de un agente y un coche de la Guardia Civil.

Imagen de un agente y un coche de la Guardia Civil. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Jaén

Un vecino de Arroyo del Ojanco (Jaén), de 67 años, ha sido rescatado por la Guardia Civil después de permanecer más de dos días atrapado en el cauce de un arroyo al que cayó de forma accidental mientras paseaba por las inmediaciones del municipio.

Según ha informado la Guardia Civil, el hombre salió a caminar durante la tarde del pasado jueves cuando sufrió una caída al interior del cauce, en un punto situado varios kilómetros aguas arriba del lugar donde finalmente fue localizado.

La configuración del terreno, con taludes de difícil acceso, le impidió abandonar el arroyo por sus propios medios, según ha explicado en un comunicado.

Durante la jornada del viernes intentó salir del lugar recorriendo aproximadamente cinco kilómetros por el interior del cauce en dirección al casco urbano, con la esperanza de encontrar una zona accesible.

Sin embargo, las contusiones sufridas en la caída, el progresivo agotamiento y las altas temperaturas acabaron por dejarlo inmovilizado a unos 200 metros de la población.

Aviso de un vecino

La situación cambió sobre las 21.00 horas del sábado, cuando un vecino que paseaba por la zona escuchó sus peticiones de auxilio y dio aviso a la Guardia Civil.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla del puesto de Beas de Segura, cuyos agentes encontraron al hombre desorientado, muy debilitado y con múltiples contusiones. La extracción resultó especialmente complicada debido a la dificultad del terreno.

Para poner a salvo a la víctima, los guardias civiles contaron con la colaboración de varios vecinos de Arroyo del Ojanco, que ayudaron a improvisar un sistema de elevación mediante cuerdas y un manto utilizado habitualmente durante la recolección de la aceituna.

Noticias relacionadas

Una vez rescatado, el vecino fue atendido en el lugar y trasladado posteriormente al Hospital de Alta Resolución de la Sierra de Segura donde recibió asistencia médica por las lesiones sufridas durante los más de dos días que permaneció atrapado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pegan fuego a la casa de la familia acusada de linchar y matar a puñaladas a un hombre en Murcia
  2. Cuatro heridos, entre ellos un niño de 7 años, en un accidente múltiple con 8 vehículos implicados a la altura de Librilla en la Operación Salida en la Región
  3. Pasan a disposición judicial los ocho miembros de una misma familia que lincharon y mataron a un hombre en Murcia: aún van heridos y ensangrentados
  4. La familia acusada de linchar y matar a puñaladas a un hombre en Murcia alega defensa propia: 'Él llevaba un palo y atacó primero
  5. Un estanco de Cartagena, agraciado con el segundo premio en el Sorteo de la Lotería Nacional Extraordinario de Agosto
  6. Las tormentas y el granizo ponen en alerta amarilla a casi toda la Región de Murcia durante este sábado
  7. Cárcel para tres de los detenidos por el crimen de Barriomar: el resto queda en libertad
  8. Murcia tendrá aparcamiento gratuito en todo el municipio durante el mes de agosto

La Guardia Civil rescata en Jaén a un hombre atrapado dos días en el cauce de un arroyo

La Guardia Civil rescata en Jaén a un hombre atrapado dos días en el cauce de un arroyo

Carlos Alcaraz recupera el número 2 del mundo por solo 40 puntos

Carlos Alcaraz recupera el número 2 del mundo por solo 40 puntos

Agustín Hernández y Esther Sánchez triunfan en el Lucero Trail de Perín

Agustín Hernández y Esther Sánchez triunfan en el Lucero Trail de Perín

Carrera Lucero Trail de Perín

Carrera Lucero Trail de Perín

Dos muertos y dos heridos al chocar dos helicópteros que combatían los incendios en Grecia

Dos muertos y dos heridos al chocar dos helicópteros que combatían los incendios en Grecia

El IES José Planes de Murcia estrena mural de 190 metros cuadrado contra el acoso escolar y el abuso de las redes sociales

El IES José Planes de Murcia estrena mural de 190 metros cuadrado contra el acoso escolar y el abuso de las redes sociales

¿Se verá el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia? Consulta la visibilidad municipio por municipio y los horarios del evento

¿Se verá el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia? Consulta la visibilidad municipio por municipio y los horarios del evento

Estas son las razas de perro que más roban en Europa y por qué las buscan las mafias

Estas son las razas de perro que más roban en Europa y por qué las buscan las mafias
Tracking Pixel Contents