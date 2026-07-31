TRIBUNALES
El juez del caso Leire Díez ordena rastrear cuentas del PSOE y Zarrías desde 2024
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado abrir una "pieza separada económica" ante el carácter sensible de los datos solicitados y para evitar su "pública difusión"
El juez del conocido como caso Leire Díez ha ordenado rastrear hasta 81 cuentas, varias de ellas vinculadas al PSOE, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, investigados por presuntas maniobras para boicotear causas que afectasen al partido o al Gobierno.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE este viernes, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordena abrir una "pieza separada económica" ante el carácter sensible de los datos solicitados y para evitar su "pública difusión".
A petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Pedraz se dirige a una docena de entidades bancarias para que "informen y faciliten cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases" sobre seis cuentas relacionadas con el PSOE desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad.
También pide información de cuentas de Gaspar Zarrías, de los dos abogados investigados, de varias sociedades vinculadas a ellos y del medio Crónica Libre.
Fuente: El Periódico
- Las patrullas de apoyo de la Guardia Civil desaparecerán en septiembre
- Una familia lincha y mata a cuchilladas a un hombre bajo el puente de la autovía en Murcia: hay 8 detenidos
- Roban los cables del aire acondicionado del consultorio, el colegio y la biblioteca de La Palma en Cartagena
- La 'mancha blanca' del Mar Menor deja un desierto submarino y reduce de 21 a tres las especies de peces
- ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Murcia? Suben los sueldos de cara a 2027
- Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
- Un incendio devora la fábrica de Panadería Alfonso en Corvera
- Detenido en Murcia un estafador que engañaba a mayores con falsas ayudas públicas