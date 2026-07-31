Incendios forestales
Tres militares de la UME heridos, dos de ellos graves, tras volcar su camión en Robledo de Chavela
El accidente ha obligado a cortar temporalmente la vía y ha movilizado a los servicios sanitarios del SUMMA 112, que han trasladado a los afectados a un centro hospitalario
EP
Tres miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han resultado heridos este viernes, dos de ellos con pronóstico "potencialmente grave", tras sufrir un aparatoso accidente en la localidad madrileña de Robledo de Chavela, según han confirmado fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. El contingente participaba en las labores de extinción del incendio forestal que afecta a la sierra oeste de la región.
El siniestro se ha registrado sobre las 19:50 horas en la carretera M-512. Por causas que todavía se están investigando, el camión en el que se desplazaban ha volcado en plena calzada. A consecuencia del impacto, la vía ha permanecido completamente cortada al tráfico para garantizar la seguridad y facilitar las labores de los equipos de emergencia.
Hasta el lugar se han desplazado de forma inmediata los sanitarios del SUMMA 112, quienes han atendido a los ocupantes del vehículo militar. Los dos heridos de mayor gravedad han sido estabilizados en el punto y posteriormente trasladados en ambulancia a un centro hospitalario. Por su parte, un tercer efectivo de la UME que presentaba lesiones de carácter leve ha sido dado de alta en el mismo lugar de los hechos.
Fuente: El Periódico de España
- Las patrullas de apoyo de la Guardia Civil desaparecerán en septiembre
- Una familia lincha y mata a cuchilladas a un hombre bajo el puente de la autovía en Murcia: hay 8 detenidos
- Una colisión entre una moto y una furgoneta se salda con dos muertos y cinco heridos en Alcantarilla
- Roban los cables del aire acondicionado del consultorio, el colegio y la biblioteca de La Palma en Cartagena
- La 'mancha blanca' del Mar Menor deja un desierto submarino y reduce de 21 a tres las especies de peces
- ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Murcia? Suben los sueldos de cara a 2027
- Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
- Un incendio devora la fábrica de Panadería Alfonso en Corvera