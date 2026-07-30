Al menos ocho de los 10 mayores incendios declarados este verano son negligencias, imprudencias o provocados

Al menos ocho de los diez mayores incendios forestales registrados este verano en España tienen como causa confirmada o como principal línea de investigación una negligencia, una imprudencia, un accidente derivado de la actividad humana o una posible acción intencionada. Los grandes fuegos están arrasando gran parte del país, y ya se han superado las 200.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año.

Origen humano como principal hipótesis

Las investigaciones realizadas hasta el momento sitúan la actividad humana como el principal factor detrás de la mayoría de los incendios de mayor magnitud registrados este verano.

Entre ellos se encuentran el incendio de Burgohondo-Navaluenga, en la provincia de Ávila, que ha calcinado más de 50.000 hectáreas y presuntamente fue originado por las chispas de una excavadora que trabajaba sin autorización, o el de La Mierla, en Guadalajara que ha arrasado unas 33.000 hectáreas y la principal hipótesis que se continúa investigando apunta a que la causa del incendio está relacionada con unas labores agrícolas que se llevaban a cabo en la zona

El incendio de la Sierra Oeste de Madrid, con 25.000 hectáreas calcinadas se inició tras incendiarse un vehículo en la carretera M-501 y el de La Bisbal d'Empordà (Girona), donde quedó confirmado que las chispas de una radial provocaron el fuego que acabó arrasando más de 500 hectáreas

También figuran entre estos casos los incendios de Fermoselle (Zamora) donde se quemaron unas 6.000 hectáreas y la investigación apunta a una actuación humana aún pendiente de confirmación; Almorox (Toledo) donde ya se han detenido a dos personas como presuntos autores del fuego; Aiguamúrcia (Tarragona) donde se han encontrado indicios de que el fuego pudo ser provocado intencionalmente por un humano y Sentmenat (Barcelona) donde el fuego se propagó por un falló mecánico en una minicargadora.

Dos incendios siguen sin causa concluyente

Los únicos dos grandes incendios cuya causa no se atribuye, por el momento, a una negligencia o imprudencia son los de La Vall d'Uixó (Castellón) y Los Gallardos (Almería).

En ambos casos las investigaciones continúan abiertas y las autoridades no han establecido una causa definitiva, por lo que su origen permanece pendiente de confirmación. En el caso del incendio de la Vall d'Uixió las autoridades descartaron en un primer momento que el fuego se produjese por causas naturales, pero todavía no se ha determinado la causa concreta. En el incendio de Los Gallardos se investiga la caída de un cable eléctrico sobre la vegetación seca.

Extremar la precaución

Los datos de este verano vuelven a poner de manifiesto el peso del factor humano en los grandes incendios forestales. Especialistas y administraciones insisten en que extremar las precauciones durante los meses de mayor riesgo resulta fundamental para evitar nuevos siniestros.

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El uso de maquinaria, la realización de trabajos agrícolas o forestales en condiciones de alto riesgo y otras actividades susceptibles de generar chispas continúan siendo las principales causas de grandes incendios en España. Las autoridades recuerdan la importancia de respetar las restricciones vigentes durante los episodios de altas temperaturas y riesgo extremo de incendio para minimizar la posibilidad de que una imprudencia termine desencadenando una catástrofe ambiental.