El incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) afronta un día "complicado" después de una noche de rebrotes en tres puntos

El incendio de la Vall d'Uixó (Castellón), declarado el sábado, afronta su quinto con no muy buenas perspectivas. Se espera un día "muy complicado" después de una noche de duro trabajo, en la que se han producido varios rebrotes en las zonas de Artana, Tales y l'Alcúdia de Veo, donde ya hubo rebrotes importantes en la tarde de ayer martes. Sin embargo, la superficie quemada por las llamas se ha reducido y cae hasta las 9.300 hectáreas, según el último balance de la Generalitat Valenciana. Es algo que puede ocurrir y, de hecho, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, siempre hace hincapié en que el dato es siempre provisional y se revisa con cada nuevo vuelo de los drones sobre la zona afectada.

En estos momentos, la zona que más preocupa es la oeste, la del flanco izquierdo, la de la línea entre Tales y Alfondiguilla, donde hay focos más activos, algunos más controlados y otros menos "por la orografía del terreno". Sin embargo, hay varios fuegos activos en todo el perímetro del incendio que alcanza los 81 kilómetros cuadrados. De hecho, el dispositivo se ha ampliado con una sección completa de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Las labores de extinción están siendo complejas por la acumulación de polvo y de ceniza en suspensión que complican la visibilidad y la respiración de los más de 1.200 efectivos desplegados entre todos los ámbitos: bomberos, sanitarios o fuerzas y cuerpos de seguridad. Las condiciones hoy son mejores que las de ayer, en este sentido, y están permitiendo el trabajo de los medios aéreos.

"Estamos intenando consolidar los frentes activos rotos", ha explicado Fernando Kindelán, director del punto de mando avanzado esta mañana. La tarea no es sencilla porque el terreno tiene una orografía compleja y la situación meteorológica tiene incoherencias: es beneficiosa la ausencia de viento, que sí estuvo activo durante las primeras jornadas; pero la estabilidad meteorológica hace que el humo se quede estancado y dificulte la visibilidad, así como el vuelo áereo en algunas de las zonas. Por eso, se está "esperando el avance del fuego hasta zonas accesibles", aunque se está yendo por delante del fuego. Pero donde no se puede acceder, se está esperando el avance del fuego. Donde sí se puede acceder, "establecemos líneas de agua u otras maniobras que nos permitan ir asegurnado parcialmente el perímetro del fuego".

En la reunión del Cecopi, se ha revisado la situación de los municipios evacuados y confinados y, tras este análisis, se ha decidido mantener las medidas impuestas y no hacer ninguna variación. En estos momentos, 310 personas siguen albergadas en los espacios habilitados: 138 en Segorbe, 74 en Onda, 48 en Onda y 50 en Moncofar, aunque se está desplazando a unas 70 de ellas a otros alojamientos con mayores comodidas. Sin embargo, Valderrama ha insistido en la precaución. "Aunque se haya levantado el confinamiento, es necesario seguir las instrucciones sanitarias, así como el uso de mascarillas para no verse afectados por el humo", ha insistido. El balance sanitario solo acumula seis personas atendidas por inhalación de humo, según el balance ofrecido por la Conselleria de Sanidad.

La situación de estas localidades se revisará en una nueva reunión a partir de las 19 horas. Cabe recordar que, en todos los municipios, se recomienda no beber agua del grifo y no abrir las ventanas. En algunos de estos puntos, se están organizando repartos de agua potable entre la población.

Sin novedades sobre el origen

Sobre el origen del fuego, no hay novedades en la investigación, a pesar del vídeo viral en el que se ve a un hombre saliendo corriendo de una zona en llamas. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que en el momento en el que se pueda dar cualquier información confirmadaa y con garantías de seguridad para todos por parte de la Guardia Civil, se dará".

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En su intervención, la socialista ha insistido en la idea de que las administraciones se coordinen tanto antes, como durante y después de la emergencia. Y, por eso, siguiendo la línea discursiva iniciada por Pedro Sánchez el lunes, ha reivindicado la necesidad de alcanzar un pacto de estado en materia de emergencia climática porque "sin este, no podemos abordar los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad". Asimismo, ha recordado que el Gobierno aprobó ayer la declaración de "zona gravemente afectada", una declaración que activa la ayudas del Gobierno de España, las cuales son compatibles con las que pueda poner en marcha cualquier otra Administración.