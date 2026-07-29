España ya supera las 207.000 hectáreas quemadas por los incendios: cuatro veces más que la media de los últimos 15 años

Los incendios forestales siguen azotando distintos puntos de España y miles de personas han tenido que ser desalojadas de sus hogares ante la evolución de las llamas, mientras los equipos de emergencia aún trabajan para contener los principales focos activos. Los megaincendios de Madrid y Ávila –que han entrado en fase de estabilización– han calcinado más de 80.000 hectáreas y ya han elevado a más de 207.105 las hectáreas arrasadas este año, según la acualización que este miércoles ha realizado el programa Copernicus. Esta cifra refleja la magnitud de una emergencia que mantiene en alerta a numerosas comunidades autónomas.

Gráfico que muestra las hectáreas quemadas en España por incendios en 2026.

La superficie afectada supera ampliamente los registros habituales para estas fechas –de hecho, cuadriplica la media calculada desde 2011– y evidencia el impacto de una temporada marcada por episodios prolongados de calor y unas condiciones meteorológicas que han favorecido la rápida propagación de los incendios.

Las altas temperaturas y el viento han dificultando las labores de extinción y están haciendo aumentar el riesgo de nuevos fuegos. Es el caso del incendio de la Vall d'Uixó, que desde el sábado quema el entorno de la Serra d'Espadà, en la provincia de Castellón, y ha arrasado hasta el momento unas 9.300 hectáreas en un perímetro de 81 kilómetros.

Cifra récord

En 2025, a estas alturas del verano, España acumulaba 41.903 hectáreas quemadas, por lo que el balance actual supone un aumento de más de 165.000 hectáreas respecto al mismo periodo, multiplicando por más de cinco la superficie afectada.

La cifra alcanzada este también se sitúa muy por encima de la media histórica registrada en este mismo periodo. Entre los años 2011 y 2025, la superficie media afectada por incendios forestales hasta estas fechas se situó en 51.915 hectáreas, un dato que queda ampliamente superado por las 207.105 hectáreas quemadas actualmente.

Esto significa que la superficie calcinada este año multiplica casi por cuatro la media de los últimos 15 años, con un incremento de más de 155.000 hectáreas respecto al promedio del periodo 2011-2025.

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Superada solo en 2022

A pesar de la gravedad de la situación, la cifra actual todavía no supera el peor registro reciente. La campaña de 2026 se sitúa como una de las más graves de la última década, únicamente por detrás de 2022, cuando en estas mismas fechas se contabilizaron 227.845 hectáreas calcinadas. El dato coloca a 2026 como la segunda peor campaña de incendios forestales en este periodo desde que existen registros comparables.