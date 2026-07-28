Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obra pública MurciaRayas MediterráneoCárcel orden de alejamientoPedro Benito Real MurciaAlcaraz récord
instagramlinkedin

Catástrofe Almería

Muere una de las heridas en el incendio forestal de Los Gallardos que estaba ingresada

El fallecimiento de hoy eleva a 14 la cifra de víctimas mortales en el incendio declarado el pasado 9 de julio en la provincia de Almería

Zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería). A 15 de julio de 2026 en Bédar, Almería (Andalucía, España) (Foto de archivo).

Zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería). A 15 de julio de 2026 en Bédar, Almería (Andalucía, España) (Foto de archivo). / Marian León - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Claudio Guarino

Una de las mujeres que permanecía ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío, tras resultar herida en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), ha fallecido este martes, según han confirmado fuentes del centro hospitalario. Con esta nueva víctima, aumenta el balance mortal del grave incendio declarado el pasado 9 de julio en la provincia almeriense.

La víctima permanecía en estado muy grave

La paciente ingresó en estado muy grave, con quemaduras en el 70% de la superficie corporal, en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital sevillano. Tras una primera valoración y su estabilización inicial, ha estado atendida en todo momento por los equipos de Medicina Intensiva y de la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del centro.

Noticias relacionadas

Balance del incendio de Los Gallardos

Con este fallecimiento asciende a 14 el número de personas fallecidas como consecuencia del incendio declarado en Los Gallardos el pasado 9 de julio, y tres pacientes permanecen en la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia
  2. Tres personas terminan en el hospital tras sufrir un accidente en Juan de Borbón, en Murcia
  3. Muere un hombre de 64 años al ahogarse en la piscina municipal del Infante en Murcia
  4. Cortes totales al tráfico en Ronda Sur, Espinardo y Reino de Murcia: consulta las calles afectadas por las obras de Red Eléctrica
  5. Aficionados del Real Murcia, FC Cartagena y Águilas, pendientes del ‘Pacto de los 15 €’ en Primera RFEF
  6. Alarma por una vivienda en llamas en un carril de la huerta de Murcia
  7. Una investigación de la Arrixaca tratará de determinar cómo se ‘apaga’ el cerebro
  8. El río Segura ya discurre por el meandro del Vivillo en Murcia: los futuros senderos y el nuevo cauce toman forma

Muere una de las heridas en el incendio forestal de Los Gallardos que estaba ingresada

Muere una de las heridas en el incendio forestal de Los Gallardos que estaba ingresada

De pistas deportivas a zonas de sombra: Las actuaciones del Ayuntamiento de Cartagena este verano en los colegios

De pistas deportivas a zonas de sombra: Las actuaciones del Ayuntamiento de Cartagena este verano en los colegios

Cuatro heridos leves tras la colisión de cuatro coches en la A-7 a la altura de Murcia

Cuatro heridos leves tras la colisión de cuatro coches en la A-7 a la altura de Murcia

Por qué se están agotando estas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Por qué se están agotando estas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Cieza, Abarán y Blanca se quedan este verano sin ambulancia de urgencias las 24 horas del día “poniendo en riesgo la vida” de los pacientes

Cieza, Abarán y Blanca se quedan este verano sin ambulancia de urgencias las 24 horas del día “poniendo en riesgo la vida” de los pacientes

Amazon sorprende con una nueva oleada de ofertas antes de agosto: estos son los mejores chollos del día

Amazon sorprende con una nueva oleada de ofertas antes de agosto: estos son los mejores chollos del día

La UCAM duplica las líneas de autobús y contará con viajes cada 20 minutos a Murcia

La UCAM duplica las líneas de autobús y contará con viajes cada 20 minutos a Murcia

Huevos a la gallega: cómo hacer la receta más fácil y económica que resuelve cualquier comida en verano

Huevos a la gallega: cómo hacer la receta más fácil y económica que resuelve cualquier comida en verano
Tracking Pixel Contents