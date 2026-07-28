El incendio de Madrid y Ávila da una tregua al sexto día: los equipos de extinción contienen el avance y más de 45.000 personas pueden volver a sus casas

Y al sexto día, el fuego dio una tregua. “La situación nos permite ser más optimistas, afirmaba a primera hora de la tarde del martes el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en relación con los incendios en Ávila, Madrid y Toledo que desde la semana pasada asolan el centro de la Península y motivaron la declaración de emergencia nacional. La labor “denodada” de bomberos y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante la madrugada y la mañana del martes trabajando contrarreloj en tierra y desde el aire para tratar de contener el fuego ha permitido levantar la orden de evacuación de diez municipios de la Comunidad de Madrid y otros cinco en la provincia de Ávila. Un primer avance significativo desde que las llamas empezaron a arder.

El correr del fuego ha podido ser hoy contenido. "En las últimas 24 horas, no ha habido ningún avance en el perímetro que estaba fijado. Es la primera vez desde que se declararon los incendios que podemos decir que en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía el día anterior", aseguraba el ministro horas después, por la tarde, en referencia tanto a los fuegos de Madrid como de Ávila.

Ya a última hora del lunes, se dejaba sin efecto la orden de evacuación en nueve localidades de Toledo. Por la mañana, la emergencia en la provincia se rebajaba a nivel 2, lo que supone que la respuesta deje de ser coordinada por el Gobierno y vuelva a quedar en manos de la Junta de Castilla-La Mancha. No se ha llegado a tanto en Ávila y en la Sierra Oeste de Madrid, donde por la tarde del martes el fuego estaba contenido, pero se continuaba alerta, sobre todo ante posibles cambios del viento.

Los intensos trabajos para establecer líneas de defensa durante la madrugada y la mañana han dado frutos. Antes de las 10.00 horas, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya avanzaba que la situación mejoraba poco a poco y anticipaba que se podía plantear el realojo de varios municipios.

El anuncio del comienzo de la desescalada de evacuaciones y confinamientos llegaba a primera hora de la tarde y se hacía efectiva a partir de las 17.00 horas. Los ocho municipios a los que se ha podido volver en Madrid han sido Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalgamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo. Al mismo tiempo, se levantaban los confinamientos de Villa del Prado, con excepción de la urbanización del Encinar del Alberche, que sigue evacuada, y San Martín de Valdeiglesias, igualmente con excepción de cinco de sus urbanizaciones, próximas al pantano de San Juan: Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz.

Horas más tarde se permitían los realojos en Fresnadillas de la Oliva y Zarzalejo y se levantaba el confinamiento de Santa María de la Alameda y Pelayos de la Presa, con excepción de dos urbanizaciones: El Mirador de Pelayos y La Hoces. En total, en la Comunidad de Madrid, se ha permitido el retorno de unas 24.000 personas evacuadas y se ha levantado el confinamiento para otras 20.000.

Permanecen evacuadas unas 11.000 personas de las localidades de Robledo de Chavela y Valdemaqueda, ambas en el camino del fuego desde el pantano de San Juan hacia el norte, hacia la Sierra de Guadarrama. Ahí se han concentrado especialmente los esfuerzos en interrumpir el avance de las llamas hacia el parque nacional. Los trabajos con maquinaria pesada para establecer líneas de defensa y con medios aéreos han servido de momento para que mejoren las expectativas en la zona.

Controlar los puntos humeantes

"Ahora mismo no hay peligro, pero el dispositivo sigue y estamos lanzando agua. Lo errático y lo virulento del viento en estos días nos obligan a ser prudentes, pero el fuego está contenido. La llama cada vez es menor y la clave es conseguir controlar esos puntos humeantes durante las 12 próximas horas para evitar otra situación de peligro", ha explicado el teniente general de la UME, Francisco Javier Marcos.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha llegado a asegurar que nunca había habido en este país un dispositivo como el desplegado para la intervención en ese flanco norte del incendio, de enorme potencial destructivo. “Volcamos todos los esfuerzos, todas las unidades para consolidar ese perímetro. Se hicieron trabajos con maquinaria, con herramienta manual, enfriamiento a través de manguera, se estaba implementando la estrategia defensiva por si ese punto no funcionaba, pero cuando el día empezaba a levantar, que podía generar la reactivación de ese frente, se ha visto que esa maniobra sí había funcionado”, ha descrito.

Un perímetro de 160 kilómetros

En Ávila, entretanto, han sido cinco los municipios en los que se ha procedido a autorizar los realojos: Fresnedilla, Burgohondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo y Navaluenga sur. Además, se ha levantado el confinamiento de Navaluenga centro y Navas de Marqués, este último ordenado ayer. Continúan evacuadas 11 localidades y confinadas otras dos.

La jornada, muy exigente también en la provincia, ha sido de incesantes trabajos en municipios del Valle del Tiétar como Casillas, Gavilanes y Mijares, con resultados favorables. Se prosigue en tareas de vigilancia y de control de un perímetro de 160 kilómetros y en consolidar las zonas más delicadas en el que ya está considerado el mayor incendio en la historia reciente de España.

No se baja, por tanto, la guardia en ninguno de los frentes. Se prevé continuar trabajando con la misma intensidad tanto al norte del pantano de San Juan, en Madrid, como en Mijares, en Ávila. Los intensos esfuerzos del día han tenido que ver, en gran medida, con aprovechar la “ventana de oportunidad” que se abría este lunes y este martes. “Días centrales”, los había definido el lunes Marlaska. Las condiciones meteorológicas empeorarán. Este miércoles entra en España una ola de calor que elevará las temperaturas hasta cerca de los 40º C en ambas provincias. El viento en Madrid ha virado a componente norte y ha llegado a haber rachas de hasta 40 km/h. Como expresaba en la mañana de este martes el alcalde de Robledo de Chavela, Fernando Casado, "el fuego puede ser un gatito por la noche y un león por el día".

Fuente: El Periódico de España