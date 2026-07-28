La guía definitiva para comprar gafas del eclipse: dónde encontrarlas, cuánto valen y 5 cosas en las que fijarse para escoger las adecuadas

El 12 de agosto, España vivirá el primer eclipse solar total en más de un siglo y, gracias a ello, se convertirá en una tribuna privilegiada para observar este evento astronómico tan espectacular. Los expertos insisten en que la clave para disfrutar realmente de este fenómeno es utilizar herramientas para garantizar una observación segura como es el caso de gafas de eclipse homologadas y filtros solares para proteger cámaras y otros dispositivos. ¿Pero dónde se compran estos protectores y gafas? ¿Cuánto valen? ¿Y en qué hay que fijarse para saber si realmente cumplen con todos los requisitos técnicos? En El Periódico han recopilado una guía de consejos para saber qué productos escoger y cómo utilizarlos.

Gráfico que muestra cómo verificar si las gafas son adecuadas para observar un eclipse solar.

En estos momentos, son miles los establecimientos físicos en toda España en los que se venden gafas de eclipse. Estos productos, que hace unos meses solo se podían encontrar en tiendas especializadas en productos astronómicos, ahora también se venden en ópticas, farmacias y, en algunos casos, hasta en supermercados. En Barcelona, por ejemplo, pueden encontrarse gafas homologadas para ver el eclipse en decenas de farmacias, ópticas, tiendas de naturaleza como Oryx, comercios especializados en astronomía como Cósmik y hasta en la Universitat de Barcelona (UB). El Instituto Geográfico Nacional (IGN), por su parte, ha habilitado un punto de venta 'on line' de gafas y hasta libros divulgativos sobre el eclipse. También son decenas las tiendas virtuales que ofrecen gafas homologadas para ver el eclipse y que reparten en toda España.

El precio de las gafas depende tanto de la montura como de la marca pero, en términos generales, suelen ser productos que rondan entre los 1,50 y los 5 euros. Las más comunes suelen ser las que cuentan con una estructura de cartón y, en muchos casos, se venden dobladas sobre sí mismas. En la mayoría de casos, estos modelos suelen ser los más económicos (aunque no por ello menos fiables). También se venden gafas con montura de plástico, con diseños más elaborados y que se distribuyen en estuches similares a los de las gafas de ver. En estos casos, su precio suele ser más elevado debido al 'packaging' (aunque técnicamente el filtro es el mismo). En muchos casos, las opciones más económicas suelen venderse en establecimientos físicos y en tiendas de barrio antes que en comercios 'on line' ya que se minimizan los costes de envío.

Antes de comprar unas gafas para ver el eclipse hay que fijarse en al menos tres elementos. El primero es que cumplan la normativa ISO 12312-2:2015 que certifica que el filtro utilizado bloquea más del 99,9% de la luz solar y que, por lo tanto, no expondrá a nuestros ojos a una situación de peligro. El segundo es que cuenten con un sello CE auténtico que, a su vez, garantiza que el producto ha pasado por un proceso de revisión y cumple con los estándares de calidad y seguridad de la Unión Europea. Y tercero, que se incluyan datos del fabricante, instrucciones de uso y fecha de caducidad para asegurar la trazabilidad del producto y la calidad del mismo. En todos los casos, se aconseja verificar que estos símbolos son "visibles, legibles e imborrables" para asegurar que se trata de verificaciones auténticas y no de falsificaciones.

Gafas para ver el eclipse

Una vez compradas las gafas, también se recomienda llevar a cabo unas comprobaciones adicionales para asegurar que los productos son de buena calidad y, sobre todo, que no presentan desperfectos. El primer consejo que recomiendan los expertos es ponérselas y comprobar que son completamente oscuras y que no permiten ver nada de lo que hay alrededor ya que, por su diseño, técnicamente estos filtros solo permiten visualizar entre el 0,0032 % y el 0,000061 % de la luz visible de forma directa. Si al ponértelas consigues ver tu mano, lo que hay a tu alrededor o algún elemento lejano significa que no son reales y que, por lo tanto, deben ser desechadas. La segunda comprobación consiste en revisar que el filtro no cuenta con arañazos, agujeros o desperfectos de otro tipo.

Gafas de sol, radiografías y otras cosas a evitar

Los expertos reivindican que el uso de gafas homologadas es la única herramienta segura para observar un eclipse. Todos los "métodos caseros" y filtros "do it yourself" entrañan riesgos para la salud ocular y pueden exponer a la retina a daños irreversibles. Entre las cosas que no se recomiendan utilizar destacan objetos como radiografías, CDs y películas de fotografía analógica veladas. Tampoco se aconseja observarse el sol a través de instrumentos ópticos como cámaras fotográficas, prismáticos o telescopios sin filtros adecuados ya que eso podría desde ocasionar daños en la vista hasta quemar los propios sensores de estos objetos y dejarlos inutilizables. Asimismo, según recuerdan los especialistas, el uso de gafas de sol con filtros frente a la radiación UV para ver el eclipse supone un grave peligro para la vista porque no protege debidamente al ojo de la exposición directa a la luz solar.