Declarado un incendio forestal próximo a la urbanización Islantilla Golf, en Lepe (Huelva)

Un incendio forestal declarado en Lepe (Huelva) permanece activo en las proximidades de la urbanización Islantilla Golf, cerca de la zona de la playa de Islantilla. La evolución de las llamas ha llevado a la Junta de Andalucía a elevar a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan Infoca en la provincia de Huelva.

El fuego fue declarado este lunes 27 de julio alrededor de las 2in0.10 horas. En un primer momento, el dispositivo movilizado estaba compuesto por un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra, 16 efectivos terrestres y una autobomba, pero ante la evolución del incendio, el Plan Infoca amplió los medios desplegados. A las 20.50 horas trabajaban en la zona dos helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra, 45 efectivos por tierra y dos autobombas.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, comunicó a las 21.01 horas la activación de la situación operativa 1 por la evolución del incendio forestal de Lepe.

Recomendaciones a los vecinos

Las autoridades han pedido a la población que evite la zona del incendio y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. También recomiendan cerrar las puertas y las ventanas de las viviendas para impedir la entrada de humo.

El incendio continúa activo y los equipos de extinción trabajan para frenar su avance en un entorno próximo a Islantilla Golf, una zona situada cerca del litoral onubense y con numerosas viviendas y alojamientos turísticos.

Fuente: El Correo de Andalucía