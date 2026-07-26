Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caseros MurciaElecciones FremmContratos desiertosArtículo Montiel La 7Recogida Posidonia CartagenaReal Murcia
instagramlinkedin

Municipios desalojados

Las causas del incendio de Castellón: tuvo varios focos y se sospecha que fue intencionado

Así lo aseguran fuentes municipales

Gran columna de humo como consecuencia del incendio en la Vall.

Gran columna de humo como consecuencia del incendio en la Vall. / Daniel Tortajada

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Castellón

El incendio declarado durante la mañana de este sábado en la Vall d'Uixó, al sureste de la provincia de Castellón, se ha iniciado en varios focos, según han explicado a EFE fuentes municipales, lo que hace sospechar que haya sido intencionado.

El fuego, en el que trabajan un total de siete medios aéreos y numerosos medios terrestres, presenta una evolución negativa y se desplaza hacia el norte, en dirección a las localidades de la Vilavella, cuya población ha sido confinada, y Artana.

Varios focos

El primer conato se ha producido sobre las 9.30 horas en una zona urbana cercana a un colegio de la Vall d'Uixó y, una vez los bomberos han logrado apagarlo, se ha iniciado otro a unos 200 metros en una zona más forestal, han señalado las mismas fuentes.

Posteriormente se han producido más fuegos hasta provocar este incendio actual, que todavía no ha podido ser controlado, en una jornada en la que durante la mañana ha soplado en la zona un fuerte viento de poniente que ya ha amainado.

Desalojos preventivos

"Cada vez que se apagaba un fuego se encendía otro", han destacado las mismas fuentes, que han apuntado que por el momento se ha desalojado a unas 50 o 60 personas de manera preventiva ante la cercanía del fuego a sus viviendas.

Noticias relacionadas y más

En todo caso, han precisado que el fuego, que esta mañana amenazaba a la localidad de la Vall d'Uixó, se desplaza ahora hacia el norte, donde la población de la Vilavella, de 3.000 habitantes, ha sido confinada.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico de Mediterráneo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio en el bloque de Isaac Albéniz en Murcia deja a los vecinos sin luz en pleno verano y va para largo: 'Ruina total eléctrica
  2. Agrede sexualmente y golpea a una mujer en Cartagena porque se negó a acostarse con él
  3. Un incendio provocado por los petardos que tiraron unos jóvenes amenaza el Cerro del Castillo de Yecla de madrugada
  4. Dos vecinos, al hospital tras desatarse un incendio en un edificio de 8 plantas de la calle Isaac Albéniz de Murcia
  5. Alivio térmico para este fin de semana en la Región de Murcia: temperaturas por debajo de los 40 grados en todo el territorio
  6. Un informe alerta de que las playas de La Manga podrían perder hasta cinco metros
  7. ¿Qué hacer este fin de semana en la Región de Murcia? Verbena marinera, feria de hamburguesas y teatro solidario
  8. Acuífero, metales pesados y motos de agua marcan la agenda del Comité del Mar Menor

La carrera del Gran Premio de Hungría, en directo

La carrera del Gran Premio de Hungría, en directo

La paradoja del aire acondicionado: enfría tu casa, pero también contribuye al calentamiento global

La paradoja del aire acondicionado: enfría tu casa, pero también contribuye al calentamiento global

250 kilómetros de costa y siempre me toca un gilipollas

250 kilómetros de costa y siempre me toca un gilipollas

Mariano García y André Müller, bronce en el Nacional de atletismo

Mariano García y André Müller, bronce en el Nacional de atletismo

El bañador menstrual que arrasa en Amazon por lo bien que sienta y lo barato que es

El bañador menstrual que arrasa en Amazon por lo bien que sienta y lo barato que es

Irlanda será el país invitado de La Mar de Músicas 2027

Irlanda será el país invitado de La Mar de Músicas 2027

DIRECTO | Ayuso acompaña a S.M. el Rey en su visita al punto de acogida por los incendios en Villamanta

DIRECTO | Ayuso acompaña a S.M. el Rey en su visita al punto de acogida por los incendios en Villamanta

Desalojo de vecinos entre Almorox (Toledo) y Villa del Prado (Madrid) por la Guardia Civil el pasado día 22.mp4

Tracking Pixel Contents