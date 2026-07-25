Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 25 de julio de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 25 de julio de 2026, ha estado formada por los números 28, 37, 38, 40, 43 y 48. El número complementario es el 17 y el reintegro, el 0. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 3224824, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Un informe alerta de que las playas de La Manga podrían perder hasta cinco metros
- El fuego devora el monte en Mazarrón y Fuente Álamo y obliga a desalojar a los vecinos de tres urbanizaciones cercanas
- Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano
- Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España
- Frenan el avance de las llamas en Fuente Álamo y Mazarrón: el fuego calcina más de 220 hectáreas de la sierra
- Dos vecinos, al hospital tras desatarse un incendio en un edificio de 8 plantas de la calle Isaac Albéniz de Murcia
- El Real Murcia mete el traspaso de Flakus en el concurso de acreedores
- El incendio en el bloque de Isaac Albéniz en Murcia deja a los vecinos sin luz en pleno verano y va para largo: "Ruina total eléctrica"