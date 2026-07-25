El Gobierno amplía la emergencia nacional por los incendios a Toledo.

El Ministerio del Interior ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional por los incendios que ya estaba implantada en la Comunidad de Madrid y Ávila desde este jueves.

La decisión la ha adoptado el Gobierno central sin que la haya pedido el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page.

Noticias relacionadas

Cabe destacar que la decisión se ha tomado, cosa que no discuten en Castilla-La Mancha, por la afectación de humo.

Fuente: El Periódico