Manises
Fallece un hombre de 78 años en un incendio en Valencia
Los bomberos han encontrado el vehículo en la zona del barranco, afectada por el fuego que se ha declarado pasadas las 13 horas. El ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial y los bomberos han dado por estabilizado el incendio poco después de las cinco de la tarde
Teresa Andreu
Un incendio en el barranco de Manises ha movilizado a varias dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de València y de Emergències de la Generalitat. Por motivos que aún se desconocen, una extensa zona arbórea y de matorral ha ardido esta mañana entre el barranco y el cauce del Turia, a la altura del Hospital de Manises y de varios edificios de alrededor, lo que ha obligado a cortar la carretera entre el municipio y Quart de Poblet. Poco después de las cinco de la tarde, los bomberos han dado el incendio por estabilizado.
Tal como ha podido saber este diario, el incendio se ha cobrado la vida de un hombre en el barranco. Los efectivos de bomberos han encontrado el vehículo calcinado para posteriormente encontrar a la víctima, de 78 años y movilidad reducida. Las autoridades ya investigan las circunstancias de su fallecimiento pero todo indica que se dirigía a su huerto, en el cauce del barranco, haciendo caso omiso a las directrices de la Policía Local que ya evacuaba la zona.
El Ayuntamiento de Manises ha decretado dos días de luto oficial, tanto el domingo como el lunes. El barrio Socusa y la urbanización de la Mallà, ambas del término municipal de Manises, decidirán en las próximas horas si suspenden sus festejos.
Por ahora todo indica que el fuego ha calcinado vegetación baja y algunos árboles que discurren por el margen del barranco y el río, entre el agua y las viviendas que existen junto al cauce. Por momentos, el viento y los abundantes matorrales han generado una gran nube de humo, sobre todo en el puente que une Manises y Quart de Poblet.
De hecho, poco después del medio día se ha identificado otro conato de incendio detrás de los juzgados de Quart de Poblet, lo que ha obligado a movilizar a un camión de bomberos hasta la zona. Por ahora se desconoce si estarían relacionados.
Así, el Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso del incendio y ha movilizado dos unidades de bomberos forestales. Por parte del consorcio se han desplazado hasta la zona dos autobombas y tres dotaciones del cuerpo, además de dos medios áreos y dos brigadas forestales. Por parte de la Generalitat se ha enviado dos agentes medioambientales y una unidad de prevención de incendios, todos trabajando sobre el terreno para controlar y extinguir cuanto antes el fuego.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Levante - EMV
- Un informe alerta de que las playas de La Manga podrían perder hasta cinco metros
- El fuego devora el monte en Mazarrón y Fuente Álamo y obliga a desalojar a los vecinos de tres urbanizaciones cercanas
- Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano
- Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España
- Frenan el avance de las llamas en Fuente Álamo y Mazarrón: el fuego calcina más de 220 hectáreas de la sierra
- Dos vecinos, al hospital tras desatarse un incendio en un edificio de 8 plantas de la calle Isaac Albéniz de Murcia
- El Real Murcia mete el traspaso de Flakus en el concurso de acreedores
- Regresa el concurso de lanzamiento de ladrillo en Sangonera la Verde: 200 litros de cerveza en juego