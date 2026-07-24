Un cambio de tiempo pondrá fin a la ola de calor en España y dará un breve respiro antes de una nueva subida de las temperaturas

España afronta un cambio de tiempo que pondrá fin a la intensa ola de calor que ha afectado a buena parte del país durante los últimos días. Tras una semana marcada por las altas temperaturas y un jueves en el que se rozaron los 45 grados en varios puntos del país, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que este tercer episodio de calor extremo del verano comenzará a remitir de forma progresiva a partir del viernes. Durante esta jornada, aunque en algunos puntos del este peninsular seguirán registrándose máximas por encima de los 40 grados, sobre todo en la Región de Murcia, en el resto del territorio peninsular se espera un descenso térmico marcado que podría dejar valores entre 5 y 8 grados por debajo de lo registrado en los últimos días. Los modelos apuntan a que, sin embargo, este alivio térmico será solo temporal ya que a partir del domingo se espera otro repunte de los termómetros que se alargará durante la semana que viene.

Los expertos advierten que, a corto plazo, este cambio en las temperturas llegará acompañado de un aumento de la inestabilidad atmosférica. Entre el viernes y el sábado se esperan chubascos y tormentas fuertes en Cataluña, Galicia, Asturias, Aragón y la Comunidad Valenciana, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento. Este fin de semana hay avisos por lluvias y tormentas en Aragón, Asturias, Cataluña y Galicia ante la previsión de que, en algunos puntos, los chubascos dejen más de 30 litros por metro cuadrado.

Todo apunta a que los termómetros empezarán a relajarse este viernes. El sábado será la jornada en la que el descenso térmico se generalice a buena parte del país. Las temperaturas bajarán de forma notable en la mayor parte de España, salvo en la costa mediterránea, donde incluso podrían subir. En el extremo oriental de la Península, Baleares y el sur de Andalucía todavía se superarán los 35 grados, pero en amplias zonas del centro y del sur las máximas quedarán en torno a los 32. Serán valores bajos para la época del año, especialmente teniendo en cuenta el calor excepcional de los días anteriores. Además, el sábado aumentará la inestabilidad con la llegada de un frente que dejará cielos nubosos, lluvias y chubascos en el norte peninsular. Estas precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas, con intensidad fuerte en el tercio norte, granizo e incluso episodios muy fuertes en el Cantábrico Oriental.

Nuevo repunte de las temperaturas

El domingo llegará una estabilización progresiva del tiempo. Los cielos estarán en general despejados, aunque todavía podrán producirse precipitaciones en el Cantábrico durante la tarde y tormentas localmente fuertes en Cataluña, con posibilidad de que también aparezcan en otros puntos del este peninsular y Baleares. Ese día se completará el descenso térmico en el Mediterráneo y Baleares, donde las temperaturas volverán a valores normales después del episodio de calor intenso. Sin embargo, en el resto del país comenzará ya un nuevo ascenso que continuará durante los días posteriores. Se alcanzarán más de 32 grados en el nordeste y en la zona centro, y entre 34 y 36 grados en Extremadura, Andalucía y la Región de Murcia.

Los modelos apuntan a que la bajada de temperaturas del fin de semana será únicamente una pausa dentro de una tendencia todavía marcada por el calor. A partir del lunes, con tiempo estable de nuevo, lo más probable es que las temperaturas subirán de manera generalizada, con un ascenso especialmente acusado en el norte peninsular. El lunes ya se superarán los 34 y hata 36 grados en amplias zonas del nordeste, centro y sur de la Península, mientras que en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se podrían alcanzar los 40 grados. La tendencia continuará durante el martes y el miércoles, cuando, si se cumplen las previsiones, volverán a superarse los 38 grados de forma generalizada en el norte, salvo en el Cantábrico, y los 40 grados en amplias zonas del centro y sur.

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El calor también volverá a sentirse durante la noche, con temperaturas mínimas muy elevadas. En amplias áreas, especialmente del este y sur peninsular, no se bajará de los 24 grados, dando lugar de nuevo a noches muy cálidas y dificultando la recuperación térmica. Durante esta nueva fase de calor las precipitaciones serán escasas, limitándose principalmente a lluvias débiles en el Cantábrico y a posibles tormentas aisladas en puntos del este peninsular. Además, tras el descenso temporal del peligro de incendios durante el fin de semana, el regreso del calor intenso podría provocar un nuevo aumento del riesgo.