Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 21 de julio de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 21 de julio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 39, 8, 28, 2 y 3, y las estrellas 11 y 2.
El código del Millón ha sido el DSL64791.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Detenido por agredir sexualmente en Murcia a una mujer que volvía a su casa tras celebrar la victoria de España en el Mundial
- Una mujer de 48 años se estrella cuando conducía borracha por el Camino de Los Garres en Murcia
- Peligro al caer cristales de un séptimo piso de la Gran Vía de Murcia cuando la gente celebraba el triunfo de España
- Europa jubila los envases tradicionales y obliga a un ‘rediseño’ en la Región de Murcia
- Quejas por un control de alcoholemia de la Guardia Civil en la autovía del Mar Menor: 'Es una vergüenza hacer esto en plena ola de calor
- Los bomberos de Murcia no dan abasto: arde un coche en Juan de Borbón y un campo de olivos en Cañada Hermosa
- Muere un hombre al estrellarse de frente con su coche contra un camión en una carretera de Lorca
- Así apoyó la Región de Murcia a España durante el partido que le dio la Copa del Mundo