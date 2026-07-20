Borja Jiménez pregonará la Feria de Murcia y Paco Ureña será homenajeado

Borja Jiménez será este año el encargado de dar el pistoletazo de salida de la Feria Taurina de Murcia. El diestro sevillano, número dos en el escalafón en 2025 y que cuenta en su haber con tres puertas grandes en Las Ventas, estará el 8 de septiembre sobre las tablas del Auditorio Víctor Villegas para anunciar el comienzo de los festejos en el coso de La Condomina, en un acto que será presentado por Joaquín Moeckel y que contará con la actuación de Irene Carrión y Óscar Gallardo.

Así lo desvelaron este lunes el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y el presidente del Real Club Taurino de Mucia, Alfonso Avilés, quien presentó a su vez el programa del 'Ciclo Feria y Toros' 2026. Hablamos de la programación paralela de la Feria de Septiembre, que este año rendirá homenaje al lorquino Paco Ureña, quien "se ha convertido en referente del panorama taurino nacional", apuntó el edil.

El ciclo se extenderá del 2 al 20 de septiembre con una completa programación que incluirá exposiciones de pintura, presentaciones de libros y publicaciones especializadas, proyecciones documentales y distintos encuentros con toreros, ganaderos, periodistas y escritores vinculados al mundo taurino. Entre los actos más destacados de esta edición figura la tertulia taurina que reunirá a Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano, la concesión de la Medalla de Oro del Real Club Taurino de Murcia a Paco Ureña y la entrega de los principales premios correspondientes a la Feria Taurina de 2025.

Esta es la programación completa:

Noticias relacionadas