Toros
Borja Jiménez pregonará la Feria de Murcia y Paco Ureña será homenajeado
El Club Taurino de la capital del Segura ha organizado un nuevo ciclo de actividades paralelas que incluye también un encuentro entre Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano
L. O.
Borja Jiménez será este año el encargado de dar el pistoletazo de salida de la Feria Taurina de Murcia. El diestro sevillano, número dos en el escalafón en 2025 y que cuenta en su haber con tres puertas grandes en Las Ventas, estará el 8 de septiembre sobre las tablas del Auditorio Víctor Villegas para anunciar el comienzo de los festejos en el coso de La Condomina, en un acto que será presentado por Joaquín Moeckel y que contará con la actuación de Irene Carrión y Óscar Gallardo.
Así lo desvelaron este lunes el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y el presidente del Real Club Taurino de Mucia, Alfonso Avilés, quien presentó a su vez el programa del 'Ciclo Feria y Toros' 2026. Hablamos de la programación paralela de la Feria de Septiembre, que este año rendirá homenaje al lorquino Paco Ureña, quien "se ha convertido en referente del panorama taurino nacional", apuntó el edil.
El ciclo se extenderá del 2 al 20 de septiembre con una completa programación que incluirá exposiciones de pintura, presentaciones de libros y publicaciones especializadas, proyecciones documentales y distintos encuentros con toreros, ganaderos, periodistas y escritores vinculados al mundo taurino. Entre los actos más destacados de esta edición figura la tertulia taurina que reunirá a Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano, la concesión de la Medalla de Oro del Real Club Taurino de Murcia a Paco Ureña y la entrega de los principales premios correspondientes a la Feria Taurina de 2025.
Esta es la programación completa:
- 2 de septiembre: Tertulia taurina con Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano, dirigida por el periodista José Enrique Moreno (Teatro Romea, 20.00 horas).
- 8 de septiembre: Pregón Taurino a cargo de Borja Jiménez, presentado por Joaquín Moeckel, con acompañamiento flamenco de Irene Carrión y Óscar Gallardo (Auditorio Víctor Villegas, 20.30 horas).
- 10 de septiembre: Inauguración de la exposición de pintura de José Antonio Muñoz Bernardo y presentación del anuario El Decano, a cargo de Juan Antonio de Heras y Tudela (Real Club Taurino de Murcia, 13.00 horas).
- 11 de septiembre: Presentación de la revista La Prensa en 7 Tardes (Real Club Taurino de Murcia, 13.00 horas).
- 13 de septiembre: Presentación del libro Ases de espadas, de Manuel Guillén, con la participación de Pepín Liria y Manuel Escribano (Real Club Taurino de Murcia, 13.00 horas).
- 14 de septiembre: Entrega del premio al Mejor Puyazo de la Feria Taurina 2025 a Cristian Romero y proyección del documental Mondeño, el torero místico (Real Club Taurino de Murcia, 13.00 horas).
- 15 de septiembre: Entrega del premio al Mejor Toreo de Capote a Juan Ortega y de los galardones al Mejor Toro y Mejor Corrida a la ganadería Victoriano del Río (Real Club Taurino de Murcia, 13.00 horas).
- 16 de septiembre: Entrega a Paco Ureña de la Medalla de Oro del Real Club Taurino de Murcia y del reconocimiento como Triunfador de la Feria Taurina 2025 (Real Club Taurino de Murcia, 13.30 horas).
- 17 de septiembre: Presentación del libro El verano sangriento de Hemingway, de Carlos Abella (Real Club Taurino de Murcia, 13.00 horas).
- 18 de septiembre: Presentación de las publicaciones de Avance Taurino, con la participación de El Califa y Manuel Carrión (Real Club Taurino de Murcia, 13.00 horas).
- 19 de septiembre: Entrega de los premios de la Feria Taurina 2025 a Emilio de Justo, Borja Jiménez, Marco Pérez y la ganadería El Parralejo (Real Club Taurino de Murcia, 13.00 horas).
- 20 de septiembre: Reconocimiento a Diego Ventura como triunfador de la Feria Taurina de Murcia 2025 y entrega de los Premios Triunfadores 2026, que recaerán en esta edición en Diego Avilés y Francisco Abril como Socios de Honor; la Agrupación Sardinera de Murcia y la Federación de Peñas Huertanas de la Región de Murcia, en la categoría Fiestas y Tradiciones; el Ballet Español de Murcia en la categoría de Cultura; y la Real y Muy Ilustra Cofradía del Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo y Sebastián y Juan Martínez Cava en la categoría Semana Santa. Asimismo, en Toros, los galardonados son el Ayuntamiento de Cehegín y el Club Taurino de Cehegín y, en Murcianismo, el restaurante Hispano y el bar Los Zagales. Finalmente, las Medallas de Oro recaerán en la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antiquísima Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y en el matador Paco Ureña (Real Club Taurino de Murcia, 13.00 horas).
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