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El 112 pone en preaviso a 1.000 habitantes de otros cuatro pueblos de Zaragoza ante una posible evacuación

El Gobierno de Aragón ha enviado un preaviso a Castiliscar, Urriés, Navardún y Sos del Rey Católico todos pueblos de Zaragoza

Puesto de Mando Avanzado en Farasdués

Puesto de Mando Avanzado en Farasdués / Jaime Galindo

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A. T. B.

Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha puesto en preaviso informativo a unos 1.000 habitantes de Castiliscar, Urriés, Navardún y Sos del Rey Católico ante la evolución del incendio de Orés, que por el momento ya ha calcinado más de 15.000 hectáreas en la comarca de las Cinco Villas en Zaragoza. Ayer por la tarde, precisamente, ya fueron advertidos otros tantos vecinos de los municipios de Biel, Fuencalderas, Isuerre, Longás y Lobera de Onsella ante una posible evacuación, aunque en ningún caso esto supone un desalojo o un confinamiento, sino una forma de anticiparse a un posible empeoramiento de la situación.

En Sos del Rey Católico, su alcaldesa, María Jesús Navarro, ha explicado a este diario que están viviendo la situación con "calma" pero también con "incertidumbre" por lo que pueda pasar. "No tenemos el fuego a los pies de la localidad ni es un riesgo inminente, pero tenemos que estar pendientes de todas las noticias y con el teléfono en activo", ha relatado Navarro, quien ha detallado que los agricultores de Sos del Rey Católico y de Sofuentes -una de sus dos pedanías- están realizando cortafuegos para evitar que el fuego alcance los núcleos urbanos en el peor de los casos, tal y como sucedió en Asín y estuvo a punto de repetirse en Luesia.

"Una circunstancia añadida"

Además se ha gestionado ya la situación con la residencia de ancianos, donde permanecen internos unos 40 usuarios. En este sentido, la alcaldesa también ha comunicado al Gobierno de Aragón "una circunstancia añadida" a los turistas que en esta época del año elevan de por sí la población del municipio. Y es que, este sábado, se está celebrando una boda con 130 invitados que van a comer en el parador, de ahí que se haya trasladado que Sos del Rey Católico cuenta en estos momentos con unos 600 habitantes en el caso de que haya que ejecutar la evacuación.

A todos los vecinos, de hecho, se les ha enviado un bando a través del cual se les insta a estar preparados con "un mínimo imprescindible" por si tuvieran que ser evacuados. "Mantengamos la calma y evitemos dispersarnos de los núcleos de población", sostiene este mismo bando, emitido en torno a las 12.30 horas.

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Es una decisión, la del preaviso informativo, que se ha adoptado esta mañana en la reunión celebrada en el Cecopi, tras la cual ha comparecido el consejero Roberto Bermúdez de Castro para aclarar que estos preavisos solo son "medidas de protección civil" para anticiparse a los cambios de las condiciones meteorológicas, como puede suceder con el viento.

Fuente: El Periódico de Aragón

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