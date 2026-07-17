UARX aspira a ser la primera empresa de España en llegar a la Luna

UARX Space pondrá su pica en la Luna. Ese es el enésimo hito que aspira a conquistar la startup nigranesa, con sede en el polígono de Porto do Molle, según avanzó este viernes su cofundador y CTO, Andrés Villa. La empresa está trabajando en "dos nuevos proyectos para operar en órbitas lunares": una nueva generación de plataformas de entre 600 y 1.000 kilos que aprovecharán sus tecnologías ya validadas. "El futuro que se viene es mucho más grande de lo que hemos conseguido", remarcó por su parte Yanina Hallak, CEO y también impulsora de la firma aeroespacial: "Esto no es ciencia ficción".

El anuncio tuvo lugar en una rueda de prensa en las instalaciones de la compañía, con motivo de la presentación de otro de sus desarrollos propios, OSSIE, el primer vehículo de transferencia orbital construido íntegramente en España. Según indicaron sus creadores, partirá el próximo 10 de agosto de Galicia rumbo a California, donde se integrará en un cohete Falcon 9 de SpaceX que despegará en otoño.

Este taxi estelar transportará 16 nanosatélites y 10 cargas alojadas de 14 clientes directos y ocho indirectos de siete países (Alemania, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Grecia y Países Bajos). Dejará a cada uno de ellos en la ubicación que soliciten, como si se tratase de paradas, además de asumir un rol de laboratorio espacial para testar tecnologías de vanguardia en su interior.

Yanina Hallak, CEO y cofundadora de UARX, en la rueda de prensa de este viernes en la sede de la compañía. / Alba Villar

Haciendo gala de su ADN gallego, OSSIE llevará además el distintivo de Galicia Calidade y el mensaje "Buen Camino", así como una placa con un dibujo realizado por el alumnado de la Escuela Infantil As Dunas y un lema nacido en Nigrán: "Cuando los niños sueñan, el universo escucha". El vehículo de transferencia orbital es fruto del trabajo de dos años y medio de UARX, que a lo largo del camino estableció sinergias con 60 colaboradores especializados.

"Se necesitan equipos de 150 personas y presupuestos abultados de cientos de millones para hacer esto. Nosotros lo hemos logrado con 20 personas, pero cada una vale por 10", señaló Hallak, muy emocionada, sobre lo que para ella ha supuesto el nuevo desarrollo que al fin se testará en el que será el tercer lanzamiento de la compañía. Agradeció también el respaldo de XesGalicia, Vigo Activo y Acedo Inversiones a la hora de conseguir la financiación necesaria para alcanzar sus objetivos. "Han hecho una apuesta decidida por la soberanía tecnológica aeroespacial", zanjó la CEO.

FINIS agranda el catálogo

Como adelantó FARO, la empresa quiere seguir creciendo y para ello se está abriendo a nuevos inversores, nacionales y extranjeros. Dedicará hasta un 15% del capital disponible para la entrada de nuevos socios, una operación con la que busca financiar su crecimiento sin perder el control.

"Necesitamos crecer en infraestructuras críticas", destacó por su parte Villa, indicando que UARX ha trazado "un plan contundente" para escalar su negocio de pequeña a gran empresa. "Hemos empujado por hacer grande la i pequeña de I+D+i. Para innovar es necesario tomar riesgos —⁠resaltó—⁠. Ojalá consigamos el apoyo necesario".

En su carrera por llegar a la Luna y convertirse en la primera firma española en hacerlo, la compañía creará un demostrador de sistemas de control para despegues y aterrizajes verticales (VTOL) destinado al transporte de cargas en el astro, bautizado con el nombre de FINIS. La estrategia pasa por mantener en Galicia el desarrollo de la ingeniería, la fabricación y el control de las nuevas plataformas que se impulsarán, consolidando una cadena de valor propia para programas espaciales cada vez más complejos.

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"Vamos de socios al espacio con vosotros y espero que vayamos a muchísimas operaciones más", señaló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su intervención en el evento. "Gracias a UARX somos un referente no solo en España, sino a nivel internacional", indicó asimismo el delegado de Zona Franca de Vigo, David Regades. "El talento que tiene el mundo está concentrado aquí".