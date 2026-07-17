Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas de corte UMUMar MenorOposiciones enfermeríaTagliafico Real MurciaElecciones Fremm
instagramlinkedin

En redes sociales

El periodista Fonsi Loaiza denuncia haber sufrido "una brutal agresión" en plena calle

El gaditano asegura que quedó inconsciente y aporta una foto de su estado

Fonsi Loaiza.

Fonsi Loaiza.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Madrid

El periodista gaditano Fonsi Loaiza ha asegurado a través de sus canales en redes sociales haber sufrido una agresión en plena calle en Cádiz tras la cual quedó inconsciente.

"Lo último que recuerdo es que me llamaron "rojo, subcampeón", antes de quedar inconsciente de una brutal agresión", asegura, aportando una fotografía del estado de su rostro, visiblemente magullado.

Noticias relacionadas

El periodista aprovecha para "dar las gracias a los profesionales sanitarios de San Carlos y Puerta del Mar", añadiendo que "a los que usan el terror y el odio fascista: no me vais a callar. Frente a la violencia ultraderechista, lo público nos salva la vida. Ni un paso atrás".

Añádenos en Google
  1. Desalojan el auditorio de Jazz San Javier, pero la música continúa en el exterior
  2. El Supremo sentencia que cortar la luz y el agua a los okupas en la Región de Murcia ya no será delito
  3. Nueva limpia en las oposiciones a auxiliar de enfermería en la Región de Murcia: solo 10 aprobados entre los más de 4.300 aspirantes
  4. Arde un autobús con 19 años de antigüedad en Murcia: 'Tenemos uno de los peores servicios de transporte público de España', denuncia el PSOE
  5. La Aemet eleva la alerta naranja a casi toda la Región de Murcia: se esperan máximas de hasta 43 grados
  6. Investigan si la muerte de un hombre en la estación de autobuses de Murcia se debió al calor
  7. Detienen a una pareja por la paliza a la septuagenaria de Alcantarilla: 'Son conocidos de la zona
  8. Incendio en un segundo autobús en apenas unas horas en Murcia, esta vez al lado de la estación de tren del Carmen: ardió el motor

El periodista Fonsi Loaiza denuncia haber sufrido "una brutal agresión" en plena calle

El periodista Fonsi Loaiza denuncia haber sufrido "una brutal agresión" en plena calle

El UCAM Murcia anuncia acciones legales contra David DeJulius por querer incumplir su contrato

El UCAM Murcia anuncia acciones legales contra David DeJulius por querer incumplir su contrato

Pedro León: "Decir que el objetivo del Real Murcia es ser primeros sería faltarle el respeto al fútbol"

Pedro León: "Decir que el objetivo del Real Murcia es ser primeros sería faltarle el respeto al fútbol"

Cartagena instalará hasta 6 pantallas gigantes para seguir la final del Mundial

Cartagena instalará hasta 6 pantallas gigantes para seguir la final del Mundial

Dos heridos por quemaduras al intentar apagar el incendio que se propagó a su vivienda en Cabezo de Torres

Dos heridos por quemaduras al intentar apagar el incendio que se propagó a su vivienda en Cabezo de Torres

Ampliado hasta el 26 de julio el corte del puente del Cartagonova por las obras de la estación de bombeo en Cartagena

Ampliado hasta el 26 de julio el corte del puente del Cartagonova por las obras de la estación de bombeo en Cartagena

Bernat Canut renueva como entrenador del Hozono Jairis

Bernat Canut renueva como entrenador del Hozono Jairis

ElPozo Murcia lanza su campaña de abonos con la Champions incluida

ElPozo Murcia lanza su campaña de abonos con la Champions incluida
Tracking Pixel Contents