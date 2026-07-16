Así será el macrocentro de datos de Amazon en Zaragoza: siete edificios y tanto consumo eléctrico como un tercio de Aragón

El mayor centro de datos que Amazon Web Services (AWS) construirá en Aragón ya tiene definidos sus principales rasgos. La autorización ambiental concedida por el Ejecutivo autonómico, a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), permiten conocer con detalle cómo será el gran campus tecnológico que la multinacional estadounidense levantará junto al polígono Empresarium de Zaragoza, dentro de la primera ampliación de su región de datos en la comunidad, que contempla la construcción de otros cuatro nuevos complejos: dos en Villanueva de Gállego, uno en Huesca y otro en El Burgo de Ebro.

La magnitud energética del proyecto queda reflejada en el consumo previsto para su funcionamiento. La resolución del Inaga estima que el campus de Zaragoza demandará 3.279,97 gigavatios hora (GWh) de electricidad al año cuando opere a pleno rendimiento, un volumen equivalente a casi un tercio de toda la demanda eléctrica registrada en Aragón en 2025, que ascendió a 10.659 GWh, según Red Eléctrica.

Un consumo eléctrico sin precedentes

No obstante, este complejo es solo una de las cinco piezas de la expansión. En conjunto, los nuevos centros proyectados en Zaragoza, Villanueva de Gállego, Huesca y El Burgo de Ebro consumirán 10.346,9 GWh anuales, una cifra que prácticamente equivale a toda la demanda eléctrica actual de la comunidad y que convertirá a Amazon, con diferencia, en el mayor consumidor de luz de Aragón cuando complete el despliegue previsto en la próxima década.

El complejo de La Cartuja constituye el mayor campus individual del proyecto. Aunque Villanueva de Gállego concentrará un mayor número de edificios y un consumo eléctrico superior, ello se debe a que allí la multinacional desarrollará dos campus independientes —bautizados como VDG1 y VDG2— junto al centro de datos ya existente.

Zaragoza, en cambio, albergará un único recinto, denominado CAR, que reunirá por sí solo siete edificios de procesamiento de datos, dos edificios de archivo y el resto de instalaciones auxiliares. Además, se levantará sobre el ámbito de mayor extensión de toda la ampliación, en el entorno de Empresarium, donde se concentra cerca del 40% de toda la superficie que AWS incorporará a su región de datos en Aragón.

El campus se ubicará en el paraje de Acampo Arpal, en el barrio rural de La Cartuja Baja, dentro de un ámbito de actuación de 1,28 millones de metros cuadrados. El centro ocupará una parcela de 167.035 metros cuadrados, en la que AWS levantará siete edificios de almacenamiento de datos de una sola planta, dos edificios de archivo, un edificio de control, una planta de pretratamiento y tratamiento de agua y una garita de acceso. El proyecto se completa con dos subestaciones eléctricas, grupos electrógenos de respaldo, dos grandes depósitos de agua y el sistema de bombeo contra incendios.

Planta solar y plantilla

Uno de los elementos más singulares será la instalación de una planta fotovoltaica flotante para autoconsumo sobre los depósitos de agua. Tendrá una potencia de 5,75 megavatios (MW) y estará formada por 11.656 paneles solares, destinados a cubrir parte de las necesidades energéticas del complejo.

La resolución también establece que las instalaciones funcionarán de manera ininterrumpida, las 24 horas del día durante los 365 días del año, con una plantilla de 210 trabajadores distribuidos en tres turnos. El Inaga impone, además, numerosas condiciones ambientales relacionadas con el control del ruido, la protección del Canal Imperial de Aragón, el seguimiento arqueológico de las obras, la gestión de las aguas y la preservación del entorno, al tiempo que responde a las alegaciones formuladas por organizaciones ecologistas y otros colectivos durante la tramitación.

El campus de Zaragoza constituye una de las piezas clave de la inversión de 15.700 millones de euros con la que AWS ampliará su infraestructura en Aragón. El plan contempla la construcción de 24 nuevos edificios de centros de datos repartidos entre Zaragoza, Villanueva de Gállego, Huesca y El Burgo de Ebro, que se sumarán a los tres complejos inaugurados a finales de 2022 en estas tres últimas poblaciones.

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En paralelo, Amazon ya ha anunciado una segunda expansión, valorada en otros 18.000 millones de euros, que elevará la inversión prevista en la comunidad hasta 33.700 millones con nuevos centros de datos en Huesca (Walqa), San Mateo de Gállego y La Puebla de Híjar (Teruel), además de instalaciones industriales para el ensamblaje, reparación y reciclaje de servidores.