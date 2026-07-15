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Sorteo Bonoloto del miércoles 15 de julio de 2026

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Sorteo Bonoloto del miércoles 15 de julio de 2026.

Sorteo Bonoloto del miércoles 15 de julio de 2026.

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Redacción

El resultado de la Bonoloto del miércoles 15 de julio de 2026 es: 7, 19, 23, 31, 44 y 46, siendo el número complementario el 1, y el reintegro el 3. Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el jueves 16 de julio, ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra el sorteo de la Bonoloto.

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

  • Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas
  • Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro)

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

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Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.

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