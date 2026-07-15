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Violencia machista

Detenido en Algeciras por provocar un incendio con intención de matar a su expareja

La autoridad judicial ha decretado su ingreso provisional en prisión

Imagen de recurso de la Policía Nacional

Imagen de recurso de la Policía Nacional / Archivo

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EFE

Cádiz

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras (Cádiz) a un hombre como presunto autor de un delito de incendio con intención de acabar con la vida de una de las residentes de un edificio okupado.

Según ha informado la Policía Nacional, la investigación ha permitido identificar al sospechoso como la expareja de una de las moradoras del inmueble, situado en la avenida Gesto por la Paz, mientras que la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

El incendio se registró el pasado viernes y desde el primer momento los investigadores realizaron una inspección del lugar y diversas gestiones que permitieron determinar que el fuego había sido provocado de forma intencionada.

Las pesquisas apuntan a que el detenido habría actuado presuntamente con la intención de acabar con la vida de su expareja, según la hipótesis de investigación manejada por los agentes.

Durante las actuaciones, los policías recabaron además el testimonio de varios testigos presenciales que aseguraron haber escuchado al investigado proferir amenazas contra la víctima antes de los hechos.

Estas manifestaciones, junto con el resto de los indicios obtenidos, resultaron relevantes para el esclarecimiento del caso y permitieron identificar al sospechoso como el presunto responsable del incendio.

Una vez reunidos los indicios incriminatorios, los agentes procedieron a localizar y detener al hombre, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

El juez ha acordado su ingreso en prisión provisional atendiendo a la gravedad de los hechos investigados.

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La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer por completo las circunstancias que rodearon el incendio y determinar todas las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.

Fuente: El Periódico

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