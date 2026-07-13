En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja trece fallecidos

Evacuados regresan a Bédar tras un incendio 'devastador': "Hemos perdido muchos amigos"

Con ceniza bajo las puertas y el olor a quemado en las calles, los evacuados de Bédar (Almería) por el devastador incendio de Los Gallardos han comenzado este domingo a regresar a sus hogares: "Hemos perdido muchos amigos", cuenta Irene Matthews a EFE, que aún no sabe cómo estará su casa.

En este municipio almeriense de apenas un millar de habitantes conviven desde hace años vecinos españoles, británicos, belgas y franceses. Desde el interior de su coche y con la misma ropa desde hace tres días, asegura que allí casi todo el mundo se conoce."Es desgarrador. Hay amigos que lo han perdido todo y otros que han perdido a sus familias. Mentalmente va a costar mucho recuperarse", afirma esta británica que vive desde hace 15 años en Bédar.