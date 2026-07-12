Fallece Consuelo Oñate, exdirectora del Museo de la Ciudad y figura fundamental en la gestión cultural de Murcia

Consuelo Oñate Marín, figura fundamental en la gestión cultural de Murcia y en el apoyo a la preservación del patrimonio del municipio de Murcia, ha fallecido este domingo.

Nacida en Javalí Nuevo, Consuelo siempre llevó a gala sus raíces huertanas. En su manera de hablar, de cantar, de cocinar, en sus referencias constantes a los Auroros, o en sus citas a Santa Teresa o al Quijote, sentías que estabas ante alguien grande. Tenía un respeto profundo por las tradiciones y la historia local de Murcia y su territorio, aunque siempre decía que ella era pedagoga, no historiadora

Su dedicación profesional ha estado siempre relacionada con el Ayuntamiento de Murcia. Como funcionaria ejemplar del consistorio murciano en distintos departamentos y, muy especialmente, durante su etapa, primero a las órdenes de Manuel Fernández-Delgado y después como directora del Museo de la Ciudad, personificó la vocación de servicio público.

Ella no escribía sobre historia, no pintaba, no era fotógrafa, no era diseñadora, ella no era guía de museo, ni tampoco restauraba piezas, pero sin ella, sin su incansable trabajo y sin su visión, hoy el museo sería otra cosa

Quienes tuvimos el privilegio de trabajar con Consuelo aprendimos que la institución está por encima de las personas y de los partidos. Su lealtad institucional la llevó a trabajar siempre en la sombra, pero ha dejado una sombra tan alargada que, casi tres años después de su jubilación, sigue estando presente en el trabajo del Museo de la Ciudad de Murcia.

Con su esfuerzo le dio forma y lo consolidó en su papel de conservador y divulgador del patrimonio histórico-artístico del municipio. Con los años y su constante labor de coordinación y gestión, fue pergeñado una idea de museo y lo convirtió en un espacio abierto al encuentro con la ciudadanía.

Sin embargo, más allá de su intachable y apasionada carrera profesional, el verdadero motor de su vida fue siempre su familia. Su amor incondicional por sus dos hijas y su marido constituyó el pilar fundamental de su día a día.

Quienes hemos tenido el privilegio de conocerla de cerca sabemos que su entrega en el ámbito público era el vivo reflejo de la dedicación, la ternura y el orgullo con el que cuidaba a su familia y a sus amigos.

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Descansa en paz amiga.