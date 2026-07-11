Fiestas
Mucho peligro con los toros de Escolar en el quinto encierro de los Sanfermines
El recorrido estaba abarrotado y, al final, los bravos se descolgaron del grupo
EFE
El quinto encierro de los Sanfermines 2026 en Pamplona ha resultado peligrosísimo en la mañana de sábado con el recorrido abarrotado y con los toros de José Escolar que han hecho una carrera inicialmente agrupada pero de la que al final se han ido descolgando los bravos.
Los astados avulenses corrían su décima carrera en un mes de julio por las calles de Pamplona, siempre con el recuerdo de las dos primeras veces que caracterizaron a esta ganadería por la vuelta de los astados al corral nada más comenzar su recorrido, lo que les había dado fama de imprevisibles.
Y así ha sido también en esta ocasión, en la que con 2 minutos y 36 segundos de carrera, han permitido a los mozos que les acompañaran compactados en más de la mitad del recorrido, aunque desde la calle Estafeta han tomado sus distancias entre ellos para correr y, aunque han permitido bonitas carreras, han hecho de su participación una de las más peligrosas de este año.
- El hotel Los Habaneros de Cartagena, obligado por el juzgado a cerrar en pleno verano
- En directo | Leonor recibe la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico y se funde en un abrazo con el rey Felipe VI
- El laboratorio halla ADN del cirujano detenido por violar a una paciente en Murcia en la faja interna de su víctima
- Cortada la autovía A-7 que conecta Almería con la Región de Murcia por el incendio en Los Gallardos: este es el desvío alternativo
- Las nuevas rutas del aeropuerto de Corvera: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
- Alarma por un velero a la deriva con siete menores a bordo en aguas del Mar Menor
- El nuevo templo de la carne en Murcia abrirá en un local mítico con cortes elegidos por Paco Rosa
- El eclipse que España no veía desde hace más de un siglo tendrá en Murcia uno de sus mejores miradores