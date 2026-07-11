Mucho peligro con los toros de Escolar en el quinto encierro de los Sanfermines

El quinto encierro de los Sanfermines 2026 en Pamplona ha resultado peligrosísimo en la mañana de sábado con el recorrido abarrotado y con los toros de José Escolar que han hecho una carrera inicialmente agrupada pero de la que al final se han ido descolgando los bravos.

Los astados avulenses corrían su décima carrera en un mes de julio por las calles de Pamplona, siempre con el recuerdo de las dos primeras veces que caracterizaron a esta ganadería por la vuelta de los astados al corral nada más comenzar su recorrido, lo que les había dado fama de imprevisibles.

Y así ha sido también en esta ocasión, en la que con 2 minutos y 36 segundos de carrera, han permitido a los mozos que les acompañaran compactados en más de la mitad del recorrido, aunque desde la calle Estafeta han tomado sus distancias entre ellos para correr y, aunque han permitido bonitas carreras, han hecho de su participación una de las más peligrosas de este año.