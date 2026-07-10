La alineación más estelar: este fin de semana la Luna, Marte, Saturno y Urano se dejarán ver juntos antes del amanecer

Hay alineaciones que paralizan medio planeta y de las que, cómo no, todo el mundo habla. Como el once titular de España en un Mundial o el de sus rivales en los partidos que quedan por delante hasta el final de la competición. Pero este fin de semana, más allá de lo que ocurra en el césped de los estadios, y con todo el respeto para los futbolistas que compiten en esta contienda, la alineación más espectacular del cosmos se verá en el cielo y justo antes del amanecer. Durante la madrugada del 11 y el 12 de julio, poco antes de que salga el sol, la Luna, Marte, Saturno y Urano desfilarán juntas para protagonizar una de las estampas más bonitas del cielo nocturno de este mes de julio. La misma NASA, de hecho, define esta "alineación planetaria" como uno de los eventos a observar durante las próximas noches de verano. Incluso para quienes no estén siguiendo el mundial.

En esta peculiar convocatoria planetaria, la capitana será la Luna, que actuará como esa estrella del equipo para atraer todas las miradas y facilitar encontrar al resto de jugadores. Y es que, según explican los expertos, muy cerca de su brillo aparecerá Marte, reconocible por su característico tono rojizo. Saturno ocupará otra posición destacada sobre el terreno de juego celeste ya que será uno de los cuerpos más brillantes de esta alineación y uno de los más fáciles de identificar a simple vista. El suplente de lujo será Urano. Porque, pese a formar parte de la alineación, se estima que su brillo será inferior al resto y, por lo tanto, para observarlo se necesitarán prismáticos o un telescopio. La buena noticia es que los cuatro compartirán una misma zona del cielo, de modo que localizar la Luna facilitará encontrar al resto de integrantes de este insólito equipo.

Para poder observar este espectáculo hará falta madrugar ya que esta espectacular alineación de planetas solo será visible al amanecer. La clave, afirman los astrónomos, será encontrar un lugar con el horizonte despejado y buenas vistas el este. La Luna, Marte y Saturno serán visibles a simple vista mientras que Urano requerirá prismáticos o, aún mejor, un telescopio. Con la equipación adecuada, en este desfile planetario podrán verse elementos tan excepcionales como son los cráteres lunares, la geografía marciana o los anillos de Saturno.

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Más allá de la alineacion planetaria, este verano también reserva otras citas para quienes disfrutan mirando al cielo. Alrededor del 14 de julio, coincidiendo con la Luna nueva, la ausencia de luz lunar ofrecerá las mejores condiciones para intentar observar el paso del cometa 10P/Tempel 2, visible con prismáticos o telescopio desde lugares oscuros, y para contemplar la Vía Láctea en todo su esplendor, especialmente en la zona del centro galáctico, entre las constelaciones de Escorpio y Sagitario. Ya a finales de mes, Saturno se convertirá en uno de los grandes protagonistas al mostrar sus anillos con un perfil inusualmente delgado debido a la perspectiva desde la Tierra, mientras que la lluvia de meteoros de las delta acuáridas del sur alcanzará su pico de actividad, dejando un goteo de estrellas fugaces durante las noches más oscuras del verano.