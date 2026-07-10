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Tragedia en Almería

La Junta de Andalucía apunta al tendido eléctrico como el posible origen del incendio en Los Gallardos

Juanma Moreno asegura que se "derivarán responsabilidades hacia el mantenimiento de aquellos que sean responsables del mismo"

El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha.

El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha. / EP

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EP

Sevilla

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha apuntado este viernes al tendido eléctrico como el origen del incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos (Almería), que por el momento ha dejado más de una decena de personas fallecidas y varios heridos.

En una declaración antes los medios, ha señalado el "rápido" avance de las llamas de un incendio declarado inicialmente como "un incendio de cuneta". En esta línea, ha descartado que se trate de un incendio de sexta generación. "Es una situación muy compleja porque hay múltiples diseminados, hay prácticamente casi infinitos diseminados. Y por otro lado, es una zona de muchísimo barranco donde actuar con los dispositivos de incendio es francamente complejo, porque no puede entrar ni la maquinaria", ha indicado Sanz.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, también ha apuntado a la hipótesis de la caída de un poste del tendido eléctrico como la causa de las llamas. En este sentido, en una entrevista este viernes en la Cadena Cope, ha asegurado que se "derivarán responsabilidades hacia el mantenimiento de aquellos que sean responsables del mismo".

Desde Red Eléctrica han afirmado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X' que la línea de alta tensión afectada por el incendio "no es de Red Eléctrica". Asimismo, en el mensaje ha trasladado su reconocimiento a la labor de los equipos de emergencia y extinción.

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El incendio presenta un perímetro de 3.150 hectáreas calcinadas y en la zona trabajan 464 efectivos con 124 vehículos, entre ellos 21 retenes con 150 bomberos y nueve camiones. Además ya está incorporada la Unidad Militar de Emergencias desplazadas de Morón de la Frontera (Sevilla) con 64 miembros, doce vehículos autobomba y dos nodrizas.

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