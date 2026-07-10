El incendio de Málaga obliga a desalojar a mil vecinos y moviliza a 235 efectivos durante la noche

Unas mil personas han sido desalojadas de forma preventiva por el incendio forestal declarado en Benahavís, en la provincia de Málaga. Las evacuaciones afectan a aproximadamente 400 viviendas situadas en la urbanización Parque Botánico y en la primera línea de Los Flamingos, donde se encuentran los apartamentos Four Seasons. Mientras, la AP-7, que quedó cerrada al tráfico durante la tarde del jueves, fue reabierta durante la noche tras horas cortada.

El incendio había obligado ya al desalojo preventivo de viviendas de la zona Parque Botánico Country Club, a las que ahora se ha unido casi un centenar de personas de los apartamentos Four Season, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía, EMA 112.

La medida se adoptó ante la evolución de las llamas y con el objetivo de garantizar la seguridad de los residentes. La mayoría de los desalojados se ha alojado en casas de familiares y amigos o en establecimientos hoteleros de la zona.

El polideportivo de Benahavís acoge a los desalojados

El Ayuntamiento de Benahavís (Málaga) ha informado de que todos los desalojados pueden acudir al pabellón municipal, donde se ha habilitado un espacio para su alojamiento y atención.

La emergencia, identificada por el Infoca en un principio como #IFEstepona y ahora como #IFBenahavís, se mantiene activa en una zona de monte próxima a áreas residenciales. Las autoridades han pedido a la población que no se acerque a la zona y que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha seguido la evolución de la emergencia desde el Puesto de Mando Avanzado desplegado por el Grupo de Emergencias de Andalucía en el Llano de la Ermita.

El incendio se ha originado en el entorno de la urbanización Montemayor de Estepona. / L.O.

Desalojo preventivo junto al Parque Botánico Country Club

La evolución del fuego ha llevado a ordenar el desalojo preventivo de las viviendas situadas en la zona del Parque Botánico Country Club y de un centenar de personas de los apartamentos Four Season, como medida de seguridad ante la proximidad del incendio. Por el momento, no se han detallado oficialmente el número de viviendas afectadas por esta medida ni si se han producido daños personales. A estos afectados se ha unido un complejo de viviendas de lujo.

El dispositivo de emergencia trabaja para contener el avance de las llamas y proteger tanto el entorno forestal como las zonas habitadas próximas al perímetro del incendio.

Reabierta la AP-7 tras el incendio de Benahavís

La autopista AP-7 ha quedado reabierta al tráfico después de permanecer cortada en sentido Cádiz entre los kilómetros 1.054 y 1.070.

El cierre se produjo por la proximidad del fuego a la carretera y por la necesidad de facilitar el trabajo de los vehículos de emergencia. Las autoridades recomiendan circular con precaución por el entorno y respetar las indicaciones de los agentes.

Más de 200 efectivos trabajan contra el incendio

Un total de 235 profesionales de distintos servicios de emergencia continúa trabajando en el entorno del incendio.

Durante la noche, el Plan Infoca ha mantenido desplegados a 129 efectivos terrestres y diez autobombas para tratar de frenar la propagación de las llamas y proteger las urbanizaciones próximas.

En el operativo participan también bomberos del Consorcio Provincial de Málaga y del Ayuntamiento de Marbella, Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, servicios sanitarios, Protección Civil y Cruz Roja.

Origen del incendio y primeros medios desplegados

Sobre las cinco de la tarde, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 1-1-2) gestionó más de 130 llamadas de particulares que informaban de un incendio que había comenzado en la cuneta de la AP-7, a la altura del kilómetro 1068, y se había extendido a una zona de arboleda.

Casi 300 llamadas al 112 por el incendio

El servicio de emergencias 112 Andalucía ha gestionado cerca de 300 llamadas relacionadas con el incendio.

Los primeros avisos se recibieron alrededor de las 16.30 horas del jueves. Los alertantes informaron de un fuego iniciado en la cuneta de la AP-7, a la altura del kilómetro 1.068, que se extendió posteriormente hacia una zona arbolada.

Aunque en un primer momento el incendio fue localizado en Estepona, finalmente quedó ubicado en el término municipal de Benahavís.

Un incendio forestal que se ha declarado en la tarde de este jueves entre Estepona y Benahavís (Málaga) ha obligado al desalojo preventivo de viviendas de una urbanización y al corte de la AP-7 en esa zona, ya que las llamas están en las cercanías de la autovía. EFE/Juan Carlos Domínguez / Juan Carlos Domínguez / EFE

Activada la situación operativa 1 del Plan Infoca

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, elevó a las 17.30 horas el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía a fase de emergencia, situación operativa 1.

Este nivel se activa cuando el incendio puede ser controlado con los medios ordinarios disponibles, pero sus dimensiones, los recursos necesarios o el riesgo para la población obligan a adoptar medidas especiales de protección.

La activación del plan permitió coordinar los trabajos de extinción, los desalojos preventivos y la atención a los vecinos afectados.

El Infoca envía nuevos efectivos a la zona

Sin embargo, apenas media hora más tarde, el Infoca incrementó los efectivos que combaten el fuego con un helicóptero ligero, dos semipesados y uno pesado, además de 2 avionetas de carga en tierra, 1 Foca del @mitecogob, 1 de coordinación. Por tierra, el Infoca ha desplegado 45 efectivos apoyados por 1 autobomba y una Unidad Médica.

Las condiciones meteorológicas y la cercanía de las viviendas en este entorno forestal han llevado al Infoca a incrementar hasta 90 los efectivos por tierra, apoyados por 4 autobombas, y los medios aéreos, con 2 de carga en tierra, 1 anfibio pesado del @mitecogob, 1 de coordinación, y un helicóptero 1 ligero, 3 semipesados, 1 pesado, 1 de mando y control, y una Unidad Médica.

Incrementan los medios por tercera vez: 7 helicópteros, 6 aviones, 4 autobombas y 110 efectivos por tierra

El dispositivo aéreo está integrado por trece medios, que se retirarán con la caída de la noche: un helicóptero ligero, tres helicópteros semipesados, dos helicópteros pesados, un helicóptero de mando y control, dos aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros, un avión anfibio pesado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y un avión de coordinación.

En las tareas de extinción intervienen también 110 profesionales por tierra, entre ellos ocho grupos de bomberos forestales, cuatro Bricas, cuatro técnicos de operaciones, dos técnicos de extinción, dos agentes de medio ambiente, una Unidad Móvil de Incendios Forestales, un Equipo de Mando de Incendios Forestales, un subdirector del COR/COP y cuatro autobombas.

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La situación permanece pendiente de evolución y de nuevas actualizaciones oficiales del Plan Infoca y de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Recomendaciones para los vecinos de Benahavís La Agencia de Emergencias de Andalucía pide a la población que no se acerque a la zona del incendio y que mantenga libres las carreteras para facilitar el acceso de los vehículos de emergencia. Los residentes deben seguir únicamente las instrucciones del 112, la Guardia Civil, la Policía Local y el resto de los servicios desplegados. También se recomienda no regresar a las viviendas desalojadas hasta que las autoridades comuniquen que es seguro hacerlo.

Fuente: La Opinión de Málaga