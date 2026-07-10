En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se desplaza en coche a la zona del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que tiene un balance provisional de 11 fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, y ha informado de que "ahora mismo hay al menos otras 19 personas que no están localizadas".

Sanz ha subrayado que se trata de un "terrible incendio muy complejo en una zona con muchísimos diseminados y viviendas incrustadas en zona forestal con una velocidad de propagación altísima" y ha detallado que los once fallecidos, aparentente de origen británico, se han localizado en el entorno del municipio de Bédar, que se decidió confinar ante la cercanía de las llamas, lo que ha evitado "situaciones de mayor gravedad".

Los cuatro heridos más graves presentan quemaduras de distinta tipología y la previsión es que terminen siendo trasladados en helicóptero desde el Hospital Torrecárdenas de Almería al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.