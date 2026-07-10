Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Presupuestos MurciaJuicio AtalayasDespidos MonbusAsamblea FrecomArde Bogotá
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos

Juanma Moreno ha informado de que "ahora mismo hay al menos otras 19 personas que no están localizadas"

Tragedia en Los Gallardos: la lucha contra el fuego

Tragedia en Los Gallardos: la lucha contra el fuego

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / P. Constantino

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.

Siga aquí la evolución del fuego en directo.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las nuevas rutas del aeropuerto de Corvera: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
  2. El eclipse que España no veía desde hace más de un siglo tendrá en Murcia uno de sus mejores miradores
  3. El hotel Los Habaneros de Cartagena, obligado por el juzgado a cerrar en pleno verano
  4. Detenido un hombre de 57 años por masturbarse delante de menores en la piscina Murcia Parque
  5. Muere un hombre electrocutado a 8 metros de altura en la torreta eléctrica de una empresa de especias de Cabezo de Torres
  6. Denuncian despidos en los autobuses de Monbus en Murcia pese a pedir a la plantilla trabajar en sus días libres
  7. El comercio local de la Región de Murcia bendice la llegada de la 'tasa Shein': 'Las plataformas chinas nos estaban comiendo
  8. Cieza se convierte en el horno de la Región durante la ola de calor: estas han sido las temperaturas máximas de este miércoles

López Miras ofrece todos los recursos de Murcia para colaborar en el incendio de Almería

López Miras ofrece todos los recursos de Murcia para colaborar en el incendio de Almería

En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos

En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos

Tragedia en Los Gallardos: la lucha contra el fuego

Tragedia en Los Gallardos: la lucha contra el fuego

En imágenes | Cuarto encierro de los Sanfermines 2026

En imágenes | Cuarto encierro de los Sanfermines 2026

En directo | Los Reyes y la infanta Sofía presiden la graduación de Leonor y sus compañeros de la AGA en San Javier

En directo | Los Reyes y la infanta Sofía presiden la graduación de Leonor y sus compañeros de la AGA en San Javier

La nutrición animal, clave para reducir la huella de carbono de los alimentos

La nutrición animal, clave para reducir la huella de carbono de los alimentos

GRAVITEO convierte el Circuit de Barcelona-Catalunya en el gran festival del deporte urbano con competiciones de élite y actividades familiares

GRAVITEO convierte el Circuit de Barcelona-Catalunya en el gran festival del deporte urbano con competiciones de élite y actividades familiares

'Lleva la delantera' de Novartis

Tracking Pixel Contents