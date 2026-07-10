Al menos 12 muertos en el trágico incendio que convirtió Los Gallardos en una ratonera: "Era el mismísimo infierno"

La tragedia tuvo su origen en un simple fuego de cuneta a la altura de la localidad de Los Gallardos, en la provincia de Almería. Un poste de la luz cayó y se originaron las llamas en un lado del arcén. Los bomberos acudieron y lo apagaron. Sin embargo, el otro flanco comenzó a arder. El viento convirtió aquello en un incendio forestal, en un infierno: en torno a 4.000 hectáreas calcinadas, 12 muertos, 23 personas sin localizar y ocho heridas, cuatro de ellas en estado grave. Hay siete denuncias por desapariciones. En tan solo dos horas, las llamas avanzaron 15 kilómetros. La orografía de la zona, con muchas viviendas diseminadas, terminó por convertirlo todo en una trampa mortal.

Álvaro Ramos, alcalde de Garrucha, una de las localidades afectadas, explicaba que "nunca" había visto "nada igual", ni siquiera cuando fue agente forestal. No dudó en catalogarlo como "el mismísimo infierno". Este regidor radiografiaba la zona: "Hay muchísimos diseminados, muchas casas aisladas, pequeñas barriadas con acceso a través de cauces de ríos (ramblas), caminos de difícil tránsito, barrancos que se convierten en ratoneras…". Por eso, Ángel Collado, alcalde de la localidad de Bédar, cogió el coche junto a sus concejales y fueron "puerta por puerta" para pedir en algunos casos el confinamiento y en otros el desalojo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, habló de un fuego "raro", por lo inesperado, que "se propagó como la pólvora". Las rachas de viento en la noche de este viernes alcanzaron los 50 kilómetros por hora, lo que sumado a que la zona cuenta con una vegetación abundante por las lluvias del invierno, seca por las últimas olas de calor y muy combustible, posibilitó a las llamas tomar gran velocidad. En palabras de Moreno, "una bomba de relojería".

Los 12 muertos en esta tragedia se localizaron en dos escenarios distintos. El primero de ellos situado en un coche con el volante a la derecha, británico. Cuatro personas murieron calcinadas en su interior. Las otras ocho personas fallecidas formaban parte de un grupo de vecinos del municipio de Bédar que decidieron abandonar el pueblo por unos caminos no indicados, desobedenciendo a las autoridades. Juanma Moreno explicaba que "lamentablemente, la no atención a esas recomendaciones, pues probablemente ha causado el triste suceso y elevado número de fallecidos".

Los cuatro heridos más graves fueron trasladados al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla desde el Hospital Torrecárdenas de Almería. En la capital andaluza se encuentra la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados, siendo un referente a nivel nacional. La Guardia Civil, por su parte, realizó batidas en busca de personas desaparecidas.

A pesar de que aún no se han podido identificar los cadáveres, las autoridades señalaron que al menos uno de ellos era español. El resto eran británicos o belgas. Esto se debe en parte al perfil demográfico de la zona arrasada por el fuego. En Los Gallardos y Bédar, las poblaciones donde se iniciaron las llamas, hay una gran comunidad extranjera despedigada por las pedanías y los cortijos. En Bédar hay más británicos que españoles, mientras que en Los Gallardos son poco menos de un tercio de la población.

El viento, el gran enemigo en este incendio

Este incendio ha provocado el desalojo de más de 600 personas de sus casas, afectando a varias poblaciones distintas. De ellas, 193 permanecen alojadas en instalaciones provisionales. Cruz Roja tuvo que atender a 150 desplazados. "Estamos haciendo un gran esfuerzo, con la activación del equipo de intervención psicosocial, para atender a los familiares y a la gente que acude", señaló Fran Vicente, coordinador provincial de Cruz Roja en Almería.

David Rodríguez, responsable del Plan Infoca, aseguró desde el Puesto de Mando Avanzado que el mayor problema en la lucha contra el fuego en las primeras horas fue el viento. Durante la noche alcanzó los 50 kilómetros por hora, por la mañana amainó y por la tarde se esperaba que volviera a tomar fuerza, "con bastante intensidad, de 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 del suroeste". Por eso Rodríguez explicó que en la zona había desplegados numerosos efectivos preocupados por la zona oeste, la más activa. Ahí se situaban los medios terrestres y estaban trabajando con maquinaria pesada. También se trasladaba la UME, con doce vehículos, dos nodrizas y 80 efectivos que se suman a más 187 bomberos forestales. Afortunadamente, por la tarde el viento volvió a dar una tregua.

No se envió el mensaje de Es-Alert para no confundir

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, se acercó hasta el lugar del incendio este viernes. Destacó la coordinación entre las distintas administraciones y confió en la evolución, aunque "todavía es pronto", apuntó ante los medios. Además, informó de que solo hay 3 denuncias por desaparición ante la Guardia Civil.

La polémica política giró en torno a la decisión de no enviar un mensaje de aviso a la población de Es-Alert. Óscar Puente, ministro de Transportes, reprochó este hecho al gobierno andaluz, además de recordarle el recorte de efectivos antiincendios. Juanma Moreno explicó que fueron los técnicos los que tomaron la decisión. "Dijeron que había que mandar hasta tres mensajes distintos, que era muy baja la cobertura y que iba a generar más confusión que ayuda", señaló Moreno. Se refería a que unos vecinos debían confinarse en sus casas y otros debían desalojar. En este segundo grupo, había quienes debían salir por un camino y quienes partirían por otro.

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Antonio Sanz, explicó que el sistema tiene "unas capacidades" relacionadas con "las antenas, que son las que transmiten el nivel de extensión". "Pueden ser tan amplias que hubiéramos desalojado toda la comarca", ha asegurado el responsable de emergencias en la comunidad, que ha insistido en que, "sirve para grandes zonas de influencia, ciudades o zonas que estén perfectamente limitadas. En esta pequeña población, el mensaje podría haber provocado daños irreparables porque hubiera confundido a la población dándole instrucciones absolutamente erróneas y equivocadas".

Fuente: El Correo de Andalucía