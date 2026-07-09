RECLAMACIÓN
El 80% de los médicos privados no ha mejorado sus honorarios tras la subida de primas a Muface
Un sondeo revela que el 74% de los médicos dice que sus honorarios no han experimentado incrementos en los últimos años, ni siquiera para compensar el aumento del IPC
El incremento de financiación pública aprobado para garantizar la continuidad de Muface no se está trasladando de forma generalizada a las condiciones de los médicos que prestan asistencia directa a los mutualistas. El 80% de los profesionales encuestados afirma no haber recibido ninguna mejora de sus honorarios tras la renovación del concierto, pese al incremento de 41,2% de la financiación pública destinada a las aseguradoras sanitarias.
Así lo refleja una encuesta realizada por Foro Nacional de Médicos en Ejercicio privado de la Organización Médica Colegial (FONMEP) a más de 1.200 médicos de la sanidad privada que prestan asistencia a mutualistas. Los datos evidencian "una profunda brecha" entre los recursos públicos destinados al sistema y la realidad que describen los profesionales que integran la red asistencial.
Hasta el 12%
Algunas entidades comunicaron incrementos de honorarios de hasta el 12% en determinados actos médicos o del 7% en otros casos. Sin embargo, entre "el reducido grupo" que sí ha percibido algún incremento, aproximadamente uno de cada tres señala que la subida ha sido de apenas entre un 1% y un 3%, muy lejos de los porcentajes anunciados públicamente.
La encuesta también refleja un problema acumulado: el 74% de los médicos encuestados afirma que sus honorarios no han experimentado incrementos en los últimos años, ni siquiera para compensar el aumento del IPC. Esta situación afecta especialmente a profesionales autónomos y a especialidades con elevados costes de estructura, actualización tecnológica y responsabilidad clínica.
Recursos destinados
Para la OMC y el FONMEP, la cuestión trasciende la retribución de los profesionales. "La sostenibilidad de MUFACE depende de que los recursos destinados a asegurar su continuidad se traduzcan en una red médica suficiente, estable, cualificada y disponible en todo el territorio español", apuntan.
Cuando los honorarios no permiten cubrir adecuadamente el tiempo clínico, los costes profesionales y la responsabilidad clínica, "aumenta el riesgo de que los médicos limiten su actividad dentro de los cuadros concertados o abandonen progresivamente el modelo", advierten las corporaciones.
Papel de los autónomos
Nueve de cada diez encuestados considera, además, que las corporaciones profesionales, los sindicatos médicos y las organizaciones de autónomos pueden desempeñar "un papel relevante para defender unas condiciones retributivas justas y transparentes".
La OMC y el FONMEP señalan que la finalidad de cualquier financiación pública vinculada a un servicio sanitario concertado debe asegurar una atención de calidad para los pacientes. Por ello, concluyen, el modelo "debe ser sostenible para todos los actores que lo hacen posible: mutualistas, profesionales, entidades aseguradoras y Administración". onal.
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Fuente: El Periódico
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