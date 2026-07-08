Los médicos inspectores de la Seguridad Social, sobre la propuesta de Feijóo para las bajas: "Un despropósito"

"Es un despropósito". Silvia Ledo, secretaria general de SIMEDISS, el sindicato que representa a los médicos inspectores de la Seguridad Social, se muestra tajante cuando EL PERIÓDICO recaba su parecer sobre la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de recortar el salario de los empleados de baja. En la misma línea se pronuncia el doctor Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG): "Hay una gran de parte de diagnóstico oncológico en edades cada vez más tempranas y conlleva una vida laboral activa. No se pueden ver castigados, además de la enfermedad en sí, porque se suprime parte de su sueldo", señala.

Alberto Núñez Feijóo abrió este martes una nueva polémica al tildar de "cáncer" el "absentismo" laboral en España, dando a entender que muchos trabajadores no acuden a su puesto de trabajo porque van a cobrar lo mismo desde el primer día.

Colapso del sistema

Los médicos inspectores, que llevan meses movilizándose por sus condiciones de trabajo, denuncian el colapso del sistema de Incapacidad Temporal (IT), los importantes retrasos en la valoración de las bajas a nivel nacional -se está revisando a los pacientes por encima de los 720 días de haber comenzado la baja, frente a los 300 días de media en 2022- y que son muy pocos -unos 478 médicos en toda España- para la carga de trabajo que tienen.

"La prestación por IT es una prestación económica que se creó para proteger la situación de incapacidad por enfermedad y no debe ser mermada por ineficacia de su control o tratamiento por los diferentes organismos implicados. Es un despropósito la propuesta de Feijoo. No puede ser que el trabajador enfermo pague las consecuencias de una administración ineficaz", insiste Ledo.

Silvia Ledo pide dotar de plazas MIR suficientes la especialidad de Medicina del Trabajo para facilitar el cumplimiento de la ley

La Administración añade, debe dotar de medios humanos y técnicos al Sistema Nacional de Salud para tratar "en tiempo y forma las diferentes patologías". Además, "debe dotar de médicos y medios a la Inspección para control de la situación de IT, así como supervisar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas y debe dotar de plazas MIR suficientes la especialidad de Medicina del Trabajo para facilitar el cumplimiento de la ley".

Los médicos de familia

"En general, cuando se habla de las bajas, y sobre todo cuando se habla de las fraudulentas, se pone el foco en los médicos de familia y es un error, cuando en realidad, las bajas las podrían hacer todos los médicos según la norma establecida. El problema es que no lo hacen", señala por su lado el doctor Lorenzo Armenteros.

"Las bajas laborales tienen muchos aspectos. Algunos, estructurales, de las propias condiciones de trabajo, que afectan mucho de forma emocional a los propios trabajadores. Y hay otros de estructura sanitaria: listas de espera para la realización de pruebas y confirmar diagnósticos; para consultas en determinadas patologías como puede ser las de salud mental; esperas y demoras para intervenciones quirugicas con patología osteomuscular y, otro gran grupo, que sería el de la osteomuscular que necesita rehabilitación", añade.

Bajas más largas

Esas demoras hace que las bajas "duren mucho más tiempo, que algunas se alarguen porque no se ha hecho el diagnóstico pero, desde luego, no tiene la culpa el médico de familia, que es verdaderamente el elemento débil en el que cargan desde todo los lugares cuando se habla de bajas", critica el portavoz de la SEMG.

"Lo que no se puede es poner bajo sospecha que un médico sea partícipe de algo fraudulento", dice el doctor Armenteros

El doctor Armenteros admite que "puede haber un porcentaje de bajas tramposas, porque hay patologías que no tienen marcadores orgánicos, no podemos saber en qué estado está el paciente y la ayuda con atención hospitalaria a veces falla". Además, coincide con Silvia Ledo, los inspectores médicos y los profesionales de salud laboral del INSS están "muy cargados y son pocos", lo que tampoco contribuye a desatascar el sistema.

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"Lo que no se puede es poner bajo sospecha que un médico sea partícipe de algo fraudulento. Solo pensamos en nuestro paciente trabajador", concluye el doctor Armenteros.