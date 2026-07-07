El esfuerzo con recompensa lleva al sueño de la neurocirugía

A sus 12 años, Anissa Moumouni Moumouni tiene claro que el camino hacia sus sueños se construye día a día. Nacida en Murcia y vecina de Puente Tocinos, compagina sus estudios en el CEIP Pintor Pedro Flores con el cuidado de su hermano menor, Moustapha. Su rutina exige una madurez precoz: prepara desayunos, ayuda en casa y organiza las tardes entre la biblioteca y el apoyo educativo. Este sacrificio ha dado frutos. Ha culminado la primaria con calificaciones de sobresaliente y en septiembre iniciará 1º de la ESO en el IES Aljada. «Me he sentido bien, ya que me he esforzado mucho», reconoce con timidez, pero con la firmeza de quien sabe lo que quiere: ser cirujana o neurocirujana.

En este trayecto, el respaldo de Cáritas y el programa CaixaProinfancia de la Fundación ”la Caixa” ha sido un pilar fundamental para mitigar las dificultades socioeconómicas de su entorno. El proyecto no solo le provee de materiales escolares, sino de un espacio de motivación. «Lo que más me gusta de Cáritas es que hacen que los deberes no sean aburridos y que nos ayudan bastante cuando lo necesito», explica Anissa. Su actitud colaborativa y capacidad de liderazgo la han convertido en un referente en las aulas. Para ella, el aprendizaje compartido es clave: «Todos aportamos algo, nos escuchamos y nos apoyamos entre todos».

“La vulnerabilidad es cada vez más compleja y exige respuestas que vayan más allá de las ayudas económicas. Hace falta un acompañamiento integral y sostenido para que niños, jóvenes y familias puedan acceder a oportunidades y construir un futuro mejor”, asegura Marc Simón, subdirector general de Social de la Fundación ”la Caixa”.

Rompemos así barreras en un país donde uno de cada tres niños crece en riesgo de exclusión. Para revertir esta situación, la Fundación ”La Caixa” destina en 2026 más de 700 millones de euros a la transformación social. A través de redes locales, sus programas atienden anualmente a más de 140.000 menores y jóvenes vulnerables. Proyectos como este facilitan que expedientes brillantes como el de Anissa miren al futuro con optimismo. «Estos proyectos enseñan que no solo es estudiar; nos hacen reflexionar sobre el mundo», concluye la futura doctora.