La edil de Sanidad Belén Díaz de Lorca contrae matrimonio con el asesor financiero Pedro Sánchez

La antigua Colegial de San Patricio, en el recinto histórico artístico de Lorca, acogía en la tarde de este sábado la boda de la edil de Sanidad, Consumo, Discapacidad y Ong´s, Belén Díaz Arcas, con el asesor financiero y músico, Pedro Sánchez Martínez.

El novio llegaba a la Plaza de España acompañado de su madre y madrina, Carmen Martínez Ruiz, adentrándose ambos por la puerta lateral, la del carrerón, frente a la Casa Consistorial. Sonaba ‘Reina de Reyes’, del compositor sevillano y uno de los grandes talentos de música procesional, Alejandro Blanco Hernández, que interpretaban, María del Amor Miñarro, piano; Antonio José Costa, trompeta; y Diego Terrones, corneta, y el cuarteto de cuerda ‘Coro Bodas con melodía’.

Algo después, como manda la tradición, lo hacía la novia, del brazo de su padre y padrino, Pedro Díaz Romero. La joven, emocionada, pero que no perdía su habitual sonrisa durante toda la ceremonia, vestía un traje clásico de crepe blanco estructurado de líneas rectas, confeccionado por la diseñadora almeriense Sofía Qostaly, que también firmaba el de la celebración, más desenfadado.

El pelo lo recogía en una coleta con ondas, que le peinaba el peluquero David Sánchez, sobre el que le colocaba una mantilla de encaje de chantilly antigua, que le había prestado su amiga Sandra Martínez, y que permitía la velación nupcial, uno de los ritos más antiguos y simbólicos de las bodas católicas, en la que los novios reciben la bendición de Dios.

En sus manos, portaba el tradicional ramo de novia, de peonías blancas, con una cinta con los nombres de sus abuelos bordados, Pedro y Juanitina, fallecidos, y a los que homenajeaba también llevando como gargantilla la pulsera de la pedida de su boda. Perseida, una firma lorquina, era la autora del bordado de las cintas del bouquet de flores, pero también del abanico de la novia con fechas de especial significado no sólo para ella, sino para la familia. Y sorprendía al novio luciendo unos zapatos azules en alusión a su color, dentro de las cofradías lorquinas.

Belén Díaz, edil de Sanidad en Lorca, junto a su marido Pedro Sánchez. / Carlos Felipe y María, de ‘Foto Arte Carlos Felipe y María’.

Abriendo el cortejo de la novia, una ‘legión’ de niños vestidos de blanco, azul y vainilla, algunos de corta edad, como la pequeña Rocío Martínez Martín, hija del director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez Carrasco, y la periodista, Cristina Martín. También estaban sobrinos e hijos de amigos de los contrayentes: Manuel Navarro Soto, Carmen Aznar Soto, Carmen López, Diego López, Pablo Jiménez, Sandra Campoy, Jimena Jódar y Valeria Barnés.

En el altar mayor, durante la ceremonia que oficiaba el vicario episcopal de Lorca, Francisco Fructuoso Andrés, se situaban también la madre de la novia, Marita Arcas Barnés, y el padre del novio, Pedro Sánchez Gallardo. Arropándoles los testigos del enlace, entre los que se encontraban el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar.

Sonaba ‘La Esperanza de María’, también de Alejandro Blanco Hernández, mientras la novia se dirigía al altar, entre hortensias, rosas blancas inglesas y ramas de eucalipto. El primer encuentro entre los novios emocionaba no sólo a los contrayentes, sino también a los padres de los novios, familia y amigos, como lo hacía durante el instante en que el oficiante recordaba a algunos ausentes de especial significado, sobre todo, para la novia.

Belén Díaz, edil de Sanidad en Lorca, junto a su marido Pedro Sánchez. / Carlos Felipe y María, de ‘Foto Arte Carlos Felipe y María’.

Un homenaje que también se traducía en la elección del lugar de la celebración, la Finca de San Julián, junto a la Residencia y Centro de Día de la Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de la Comarca, Apandis, ya que fue el abuelo de la novia, Pedro Arcas Campoy, que da nombre al centro integral, su impulsor y presidente, cargo que compatibilizaba con la presidencia de Feaps Región de Murcia (Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo), hasta su fallecimiento.

La celebración la amenizaban dos grupos, uno de flamenco, ‘Rumba kimbao’, y otro de pop y música indie, ‘Sótano 14’. Entre los asistentes, estaban los concejales, Rosa María Medina Mínguez, Santiago Parra Soriano, Ángel Ramón Meca Ruzafa, Mayte Martínez Sánchez, Juan Miguel Bayonas López, María Hernández Benítez, María de las Huertas García Pérez y Antonio David Sánchez Alcaraz.

Otros invitados fueron la secretaria primera de la Asamblea Regional de Murcia, María del Carmen Ruiz Jódar; la consejera de Política Social, Conchita Ruiz; la diputada nacional, Miriam Guardiola; el vicepresidente de la Asamblea Regional, Miguel Ángel Miralles; el director general de Comercio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Rafael Gómez Carrasco; la directora general de Discapacidad, Miriam Pérez Albadalejo; el expresidente del Paso Blanco, Ramón Mateos; el presidente de la Patronal Ceclor, Juan Jódar Bardón; y el exdiputado nacional y exconcejal, Pío Pérez Laserna.

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La ceremonia fue especialmente emotiva, como también la celebración, en la que no faltaron detalles que recordaban a la cercana ciudad de Granada, donde Pedro le pidió matrimonio a Belén, ante el Cristo de las Angustias. Las fotografías del enlace, y las que ilustran este reportaje que han cedido a La Opinión, son de Carlos Felipe y María, de ‘Foto Arte Carlos Felipe y María’.