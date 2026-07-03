El incendio iniciado en Girona afecta ya a 35 hectáreas

El segundo incendio forestal que afecta este viernes a la provincia de Girona, originado en el municipio de Fontcoberta, ha calcinado hasta el momento una superficie aproximada de unas 35 hectáreas, según los datos provisionales de Agentes Rurales publicados en la red social X.

Por su parte, los Bomberos de la Generalitat han informado en la misma plataforma de que este fuego, por el cual Protección Civil ha ordenado el confinamiento de la población de los núcleos de Vilavenut (Fontcoberta) y Palol de la Farga (Cornellà del Terri), se ha iniciado a las 12:36 horas.

Desde entonces, han destinado al lugar tres medios aéreos y 17 dotaciones terrestres, además de tractores de la zona para labrar el terreno y frenar las llamas.

Este incendio coincide con el que avanza sin control en el macizo de Les Gavarres (Girona), que ya ha devorado unas 750 hectáreas y mantiene confinadas a unas 12.000 personas en la Costa Brava.

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A raíz de ambos incendios, permanecen cortadas al tráfico cinco carreteras de la red viaria gerundense, entre ellas la GI-513 entre Cornellà del Terri y Vilademuls, y la GIV-5132 entre Banyoles y Vilademuls.