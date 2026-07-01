Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muertes murcianosSuicidios RegiónMar MenorFeijoó Gato NegroPartido Puerto LumbrerasHuelga autobuses Cartagena
instagramlinkedin

Tribunales

La Fiscalía y la acusación particular piden 12 años de cárcel para cada una de las exmonjas de Belorado

La religiosas cismáticas serán juzgadas por delitos de coacciones, trato denigrante, abandono, omisión de socorro a cinco religiosas mayores, y por delitos contra el patrimonio, como administración desleal y apropiación indebida

Las exmonjas de Belorado a su llegada al Juzgado de Instrucción número 5, a 4 de mayo de 2026, en Bilbao.

Las exmonjas de Belorado a su llegada al Juzgado de Instrucción número 5, a 4 de mayo de 2026, en Bilbao. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Roberto Bécares

Madrid

La Fiscalía y la acusación particular han solicitado 12 años de cárcel para cada una de las siete ex religiosas del monasterio de Belorado por, entre otros asuntos, el "trato denigrante, coacciones y abandono" a las religiosas mayores que vivían con ellas. Las monjas cismáticas se han vuelto a declarar "inocentes" en un comunicado y han resatlado que se enfrentan al procedimiento “con la serenidad de quien sabe que no ha cometido los hechos que se le imputan y con la esperanza de que la verdad pueda quedar plenamente acreditada”.

La siete ex religiosas, que fueron desahuciadas del convento hace apenas dos meses tras un largo litigio judicial, serán juzgadas por delitos de coacciones, trato denigrante, abandono, omisión de socorro a cinco religiosas mayores, y por delitos contra el patrimonio, como administración desleal y apropiación indebida.

“Lejos de encontrar comprensión, sentimos que la presión sobre nuestra comunidad no ha dejado de aumentar, asemejándose más bien a una caza de brujas como en la antigua inquisición. Vivimos este proceso con enorme tristeza y con la convicción de que se pretende quebrar nuestra comunidad y destruir nuestro proyecto de vida. Sin embargo, queremos dejar claro que no renunciaremos a aquello en lo que creemos. Seguiremos adelante con la misma determinación que nos ha acompañado hasta ahora”, aseguran las exreligiosas en un comunicado.

"Supone una persecución"

“Algunos nos consideran monjas rebeldes. Nosotras preferimos definirnos como mujeres de fe, conscientes de nuestras decisiones y dispuestas a asumir las consecuencias de actuar conforme a nuestra conciencia. Nuestra fortaleza nace de la fe, de la oración y de la esperanza”, dicen las ex monjas, que añaden que lo que están viviendo “supone una persecución y un castigo por haber desafiado a la autoridad eclesiástica y haber seguido el camino que, en conciencia, entendimos que debíamos recorrer. Esa es nuestra vivencia y así queremos expresarla públicamente”.

Noticias relacionadas y más

"A pesar del sufrimiento, no responderemos con odio ni con resentimiento. Continuaremos defendiendo nuestra dignidad, nuestra libertad de conciencia y nuestra vocación, confiando en que la verdad prevalecerá. Pedimos respeto para nuestra comunidad, para nuestra libertad de conciencia y para el derecho de la sociedad a conocer todas las circunstancias de este caso antes de emitir un juicio definitivo", concluyen.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una playa de la Región de Murcia se cuela entre las diez mejores de España
  2. Fracasa la última oportunidad de desactivar la huelga de autobuses y tranvía en la Región de Murcia para este miércoles y jueves
  3. Miedo y asfixia en torno a Guillén
  4. Arde una nave con productos químicos en Cehegín y obliga a la población a tomar precauciones
  5. Carlos Tarque: 'Si pudiera viajar a 1994, me aconsejaría vivir el momento y seguir siendo fiel a mi mismo
  6. José Antonio Primo de Rivera tiene tres meses para dejar de estar '¡presente!' en la Catedral de Murcia
  7. El Ayuntamiento de Cartagena desaconseja el baño en Mar de Cristal por indicación de Sanidad
  8. Gafas gratuitas para ver el eclipse solar en Cartagena: dónde recogerlas y mejores sitios para observarlo

Rosa María Calaf, Premio Nacional de Televisión 2026

Rosa María Calaf, Premio Nacional de Televisión 2026

La Azohía estrena un dispositivo fijo de la Unidad Acuática de Policía Local de Cartagena

La Azohía estrena un dispositivo fijo de la Unidad Acuática de Policía Local de Cartagena

Francia fija el 18 de abril de 2027 como fecha para las próximas elecciones presidenciales

Francia fija el 18 de abril de 2027 como fecha para las próximas elecciones presidenciales

El sector del metal en la Región avisa: la huelga se acerca tras siete meses de bloqueo y podría llegar en septiembre

El sector del metal en la Región avisa: la huelga se acerca tras siete meses de bloqueo y podría llegar en septiembre

M-Clan elige Bullas para celebrar su 30.º aniversario con un gran concierto en las Fiestas Patronales

M-Clan elige Bullas para celebrar su 30.º aniversario con un gran concierto en las Fiestas Patronales

La Comunidad inicia las obras para revitalizar la Plaza del Castillo y reforzar el valor histórico del casco antiguo de Cehegín

La Comunidad inicia las obras para revitalizar la Plaza del Castillo y reforzar el valor histórico del casco antiguo de Cehegín

Samara Joy, Kurt Elling y Andrea Motis, figuras destacadas en la próxima edición del Cartagena Jazz

Samara Joy, Kurt Elling y Andrea Motis, figuras destacadas en la próxima edición del Cartagena Jazz
Tracking Pixel Contents