Fred Monteiro: "A Better Tomorrow™ es un llamamiento que inspira cada decisión que tomamos"

Desde abril de 2023, Fred Monteiro forma parte del Consejo de Dirección de BAT como Director Regional para América y Europa (AME). Con una trayectoria internacional de casi cuatro décadas, ha sido protagonista de la transformación de la compañía hacia las Nuevas Categorías y la digitalización del negocio. En esta entrevista comparte su visión sobre liderazgo, innovación y el futuro de BAT.

En abril de 2023 asumió el cargo de Director Regional para América y Europa y entró a formar parte del Consejo de Dirección de BAT. ¿Qué ha supuesto este reto para usted?

Ha sido un gran honor incorporarme al Consejo de Dirección como Director Regional para América y Europa. Es una región con un enorme potencial y una gran oportunidad para seguir acelerando nuestras ambiciones en las Nuevas Categorías, al tiempo que fortalecemos nuestras marcas consolidadas. Antes de este nombramiento dirigí la región de Europa Central Sur desde Rumanía, donde lideré la transformación del negocio en siete mercados. Fue una experiencia muy enriquecedora que reforzó mi convicción de que la transformación es el motor del crecimiento.

Usted ha estado muy vinculado al desarrollo de las Nuevas Categorías. ¿Cómo ha vivido esa evolución?

Es un proyecto que me apasiona profundamente. Entre 2015 y 2019 fui Director de Marketing del negocio de Productos de Nueva Generación, precisamente cuando BAT daba sus primeros pasos en este ámbito. Durante ese periodo supervisé el desarrollo de Vype, que posteriormente evolucionó hasta convertirse en Vuse, y también de nuestra marca principal de productos de tabaco calentado, glo. Ver cómo estas iniciativas se han convertido en pilares estratégicos de la compañía ha sido especialmente gratificante.

La transformación digital también ha marcado su trayectoria. ¿Qué papel desempeña en el futuro de BAT?

La digitalización es una pieza clave de nuestra evolución. Hoy utilizamos datos, analítica y capacidades digitales avanzadas para impulsar el negocio y ofrecer una mejor experiencia a nuestros consumidores.

Curiosamente, esa visión comenzó mucho antes de regresar a BAT. Durante mi etapa fuera de la compañía participé en la creación de una start-up que llegó a convertirse en la mayor operación de comercio electrónico de América Latina. Más tarde me incorporé al Grupo Globo para desarrollar lo que acabaría siendo el mayor portal de medios de Brasil. Esa experiencia ha sido muy valiosa en mi carrera, especialmente cuando lideré la transformación del marketing en Europa y Norte de África, donde situamos lo digital en el centro del desarrollo de las Nuevas Categorías.

¿Cómo definiría la estrategia A Better Tomorrow™?

A Better Tomorrow™ es mucho más que una declaración estratégica. Es un propósito que une a todas las personas que formamos BAT y nos impulsa a dar lo mejor de nosotros cada día. Nuestro objetivo es generar un impacto positivo para consumidores, empleados, grupos de interés y la sociedad en general. Es una idea sencilla, inspiradora y movilizadora que guía cada una de nuestras decisiones.

Su carrera le ha llevado por numerosos mercados internacionales. ¿Cómo ha influido esa experiencia en su liderazgo?

Comencé mi carrera en Brasil, mi país natal, trabajando para Souza Cruz, donde desempeñé diferentes responsabilidades en marketing, ventas, distribución e inteligencia de negocio. Durante mis primeros años también trabajé en mercados como Cuba, Venezuela y Europa del Este. Tras una etapa fuera de BAT regresé a la compañía en 2008. Desde entonces he tenido la oportunidad de desempeñar responsabilidades internacionales en Japón, Londres, Rumanía y, actualmente, al frente de América y Europa. Conocer diferentes mercados, culturas y modelos de negocio me ha ayudado a desarrollar un estilo de liderazgo muy orientado a resultados, con una fuerte pasión por la transformación y el cambio como motores del crecimiento.

¿Cómo describiría ese estilo de liderazgo?

Confío plenamente en mi equipo y procuro darle autonomía para tomar decisiones con rapidez, actuar con agilidad y asumir riesgos calculados cuando es necesario. Creo que las mejores organizaciones son aquellas donde las personas tienen la capacidad de innovar, aprender y crecer. Existe una afinidad muy natural entre mi forma de liderar y el Ethos de BAT, que ocupa un lugar central en nuestra cultura.

Después de tantos años, ¿qué le sigue motivando de BAT?

Suelo decir que me he incorporado a BAT dos veces, y eso resume bastante bien lo que siento por esta compañía. Es una organización dinámica, con una cultura ganadora y un equipo extraordinario. Nuestra estrategia A Better Tomorrow™ sitúa al consumidor en el centro de todo lo que hacemos y ofrece un entorno excepcional para seguir creciendo profesionalmente mientras transformamos el negocio para el futuro.

Perfil personal

Fred Monteiro es brasileño. Está casado y tiene una hija adolescente. En su tiempo libre disfruta viajando con su familia, corriendo, practicando pilates y buceo, así como visitando museos y galerías de arte. Siempre que puede regresa a Río de Janeiro para reunirse con familiares y amigos y pasear por la playa de Ipanema, donde transcurrieron su infancia y adolescencia.

Trayectoria profesional

1987 – Se incorpora al negocio de BAT en Brasil como Responsable de Marcas. Durante los siguientes doce años desempeña distintas responsabilidades en marketing, ventas, distribución, inteligencia de negocio y exportación internacional.

– Se incorpora al negocio de BAT en Brasil como Responsable de Marcas. Durante los siguientes doce años desempeña distintas responsabilidades en marketing, ventas, distribución, inteligencia de negocio y exportación internacional. 2000 – Director de Marketing y Comercial (Estrategias Multicanal) en Americanas.com.

– Director de Marketing y Comercial (Estrategias Multicanal) en Americanas.com. 2001 – Director de Marketing e Innovación de Producto en globo.com.

– Director de Marketing e Innovación de Producto en globo.com. 2008 – Regresa a BAT como Responsable Regional de Marcas para América.

– Regresa a BAT como Responsable Regional de Marcas para América. 2009 – Vicepresidente de Marketing de BAT Japón.

– Vicepresidente de Marketing de BAT Japón. 2011 – Director General de BAT Japón.

– Director General de BAT Japón. 2015 – Director de Marketing del negocio de Productos de Nueva Generación de BAT, en Londres.

– Director de Marketing del negocio de Productos de Nueva Generación de BAT, en Londres. 2019 – Responsable Regional de Marketing para Europa y Norte de África.

– Responsable Regional de Marketing para Europa y Norte de África. 2021 – Director de Área para Europa Central Sur, con base en Rumanía.

– Director de Área para Europa Central Sur, con base en Rumanía. 2023 – Director Regional para América y Europa y miembro del Consejo de Dirección de BAT.

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