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Nos falta tiempo

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Mi Electro da vida a esta realidad en una escena con la que es imposible no sentirse identificado: un hombre cruza el umbral de la tienda atrapado en el "piloto automático", pegado al teléfono y devorado por el estrés de un día gris. Es el vivo reflejo de nuestra rutina actual, esa donde caminamos a mil por hora sin reparar en lo que nos rodea. Sin embargo, al otro lado del mostrador no encuentra una venta fría, sino la mirada atenta y cómplice de una dependienta que, con una sola pregunta, desarma su armadura de prisa: "¿Buscabas algo en concreto… o solo una solución para sobrevivir a la semana?".

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