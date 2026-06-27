La Escuela Taurina de Murcia 'El Toreo' muestra sus mimbres en Lorca

Este viernes la plaza de toros de Lorca abría sus puertas para celebrar por primera vez desde su reinauguración un festejo menor.

La presentación de la Escuela Taurina de Murcia 'El Toreo', protagonizaba el primer festejo nocturno para novilleros

Un total de 10 orejas, 2 rabos y vuelta al ruedo al sexto en Lorca, en la primera novillada nocturna. La presentación de la Escuela Taurina de Murcia 'El Toreo', protagonizaba el primer festejo nocturno para novilleros después de la reinauguración del Coso de Sutullena en Lorca, con el aliciente de la presentación de dos toreros de Lorca, Dominguín y Belmonte. Apolinar Soriano, de La Carolina (Jaén) trajo seis escogidos ejemplares. El último, premiado con una vuelta al ruedo. Guillermo Herrero, de la Escuela Taurina de Palencia; Toni Marín, de Alcantarilla; Iván de Benito, de Murcia; Domingo David 'Dominguín', torero de dinastía torera, de Lorca; José Antonio Belmonte, de La Hoya de Lorca; y Diego José Marín, de Barranda, con raíces en Zarcilla de Ramos, Lorca, cortaban 10 orejas y 2 rabos. En el callejón, el maestro José Ortega Cano, al que brindaron varios novillos, y que mostraba su satisfacción por la reapertura del Coso de Sutullena y destacaba la importancia de la celebración de estos festejos para "ilusionar" a los jóvenes que comienzan en el mundo de la tauromaquia.

Brindis a José Ortega Cano / La Opinión

Los responsables de la Escuela Taurina El Toreo prepararon este festejo con esmero, y el pasado jueves se desplazaron a la finca de El Cotillo, en Jaén, con los alumnos participantes en la novillada de Lorca, Toni Marín, Iván de Benito, Dominguín Belmonte y Diego José Marín, además del también alumnos Ángel David Ríos, quienes participaron en un tentadero que supuso para ellos un magnífico entrenamiento de cara a la clase práctica de esta noche en el coso de Sutullena.

Escuela

Durante el festejo / La Opinión

La Escuela Taurina de Murcia 'El Toreo', impulsada por la Asociación Cultural Amigos del Toreo, tiene como objetivo formar a la nueva generación de novilleros murcianos. La entidad realiza habitualmente actos de promoción, presentaciones oficiales de su curso académico y clases prácticas en diferentes municipios.

Cuenta actualmente con casi una treintena de alumnos, incluyendo jóvenes y una señorita, bajo la dirección de profesionales del sector como Luis Sánchez 'Guerrita'.

Festival Taurino en Mula

El pasado mes de abril se celebraba en Mula un festival taurino que tuvo una gran acogida, de la mano de la Escuela Taurina de Murcia, en una jornada que quedará para el recuerdo de todos los aficionados.

Se lidiaron novillos de la prestigiosa ganadería de Francisco Porcel para los novilleros Toni Marín, Iván de Benito, José Antonio Belmonte y Diego José Marín

Se lidiaron novillos de la prestigiosa ganadería de Francisco Porcel para los novilleros Toni Marín, Iván de Benito, José Antonio Belmonte y Diego José Marín, quienes demostraron entrega, valor y buen concepto del toreo, firmando actuaciones de gran nivel ante una plaza entregada.

Mención especial para los alumnos de la escuela Carmen Soler y Carlos Moreno, que dejaron patente su enorme proyección, su ilusión y sus ganas de ser figura.

También participaron en el festejo los alumnos Leo España y Ángel David Ríos demostrando su talento y valía, así como otros alumnos de la escuela acompañando a sus compañeros en la brega de los novillos.

La afición respondió de forma espectacular, llenando los tendidos y volcándose con cada actuación. El ambiente vivido en Mula fue inmejorable, con una gran afluencia de público, mucho entusiasmo y una enorme muestra de apoyo hacia todos los participantes.

Como broche de oro a una tarde inolvidable… ¡Puerta grande para 4 de sus alumnos! Un reconocimiento merecido al esfuerzo, la dedicación y el gran trabajo realizado por la Escuela Taurina de Murcia, que sigue formando a grandes talentos y dejando el listón muy alto.