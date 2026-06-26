Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 26 de junio de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 26 de junio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 06, 16, 26, 34 y 35, y las estrellas 11 y 12.
El código del Millón ha sido el DDL06412.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Detenido por reventar la cabeza a martillazos a un hombre en Torre Pacheco: la víctima, entre la vida y la muerte
- Detenido un joven de 18 años por matar al vecino de Zarandona hallado en un parque de la pedanía
- Muere Vicente ‘Pepino’, alma de uno de los chiringuitos más icónicos de Cabo de Palos
- El espectacular vídeo que recrea cómo quedará la primera parte del Arco Norte de la Región de Murcia tras las obras
- Seis millones de euros para aliviar los atascos permanentes en la Gran Vía de La Manga del Mar Menor
- A David lo mataron a golpes, pero el crimen no se investiga como un asesinato: las claves del homicidio que ha conmocionado a Zarandona
- La Región de Murcia amplía la bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones a hermanos, tíos y sobrinos
- En directo: ElPozo Murcia-Barça, cuarto partido de la final